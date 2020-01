Jiří Kylián - budižkničemu. Slavný český choreograf napsal knihu s originálním názvem

Ukázka z knihy Mám rád tu šedou zónu mezi bytím a nebytím, mezi světlem a stínem. Mám rád tu chvíli těsně před představením a těsně po něm – vlastně možná ještě spíš ten „soumrak“ před představením než to „svítání“ po něm. Protože je tu jakási předtucha, nějaké směřování k něčemu, co zatím existuje jen v naší fantazii. Všechno je v tu chvíli neobyčejně vzrušující a krásné. Představení může být zklamáním, ale nikdy nic nepokazí tu přípravu, to očekávání a to napětí před ním.



DĚLÁM, CO MOHU Učit se stále něco nového, jak jsem to musel dělat, abych se přizpůsobil změnám ve svém životě, se pro mě stalo zvykem a metodou mé práce. Pořád se pokouším jít dál a prohlubovat své vědomosti. A nevadí mi, jestli mě to dovede k něčemu, co už někdo přede mnou vymyslel. Pro mě je to objev. Objevovat a tvořit je pro mě podstata všeho, co mě udržuje při životě. Všichni v sobě schopnost objevovat a tvořit potenciálně máme, ale někdy si toho nejsme vědomi.



Myslím, že divadlo je spíš umění ubírat než přidávat.



TVOŘIVOST Tvořivost je zvláštní zvíře, které nás čas od času v různých podobách navštěvuje. U každého umělce se projevuje odlišně. Jsou tvůrci, kteří jednou něco objeví a po zbytek života to dál nerozvíjejí. Pro mě by taková situace byla nemožná, byl by to můj jistý konec. Kdybych opravdu cítil, že už se přede mnou neotevírá žádná nová cesta nebo perspektiva, ztratil bych o všechno zájem a se vším bych skoncoval.