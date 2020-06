Chystá se třetí Mamma Mia? Vždycky to měla být trilogie, vysvětluje tvůrkyně

PRAHA Judy Cramerová, autorka původního divadelního muzikálu Mamma Mia! v rozhovoru s deníkem Daily Mail prohlásila, že příběh byl již od začátku rozvržen na tři díly. Je tak více než pravděpodobné, že se diváci dočkají i třetího filmu.

Julia Craymerová je autorkou oceňovaného muzikálu Mamma Mia! z roku 1999. Ten se o sedm let později stal předlohou prvnímu filmu ze série, na kterém Craymerová také spolupracovala. „Už původně to bylo zamýšleno jako trilogie,“ přiznala umělkyně v rozhovoru. „Vím, že studio Universal Pictures by po mě pokračování chtělo,“ dodala.

Craymerová zmínila, že by v novém filmu chtěla použít i nové písně kapely ABBA, jež Benny Andersson a Bjorn Ulvaeus složili pro plánované digitální koncertní turné v roce 2018.



První filmová Mamma Mia! z roku 2008 vyprávěla příběh majitelky hotelu Donny (Merryl Streepová) a její dcery Sophie (Amanda Seyfriedová). Jejich cíl? Naplánovat Sofii dokonalou svatbu v Řecku. Jenže se to přirozeně celé zkomplikuje. A kdo je vlastně Sofiin otec?

Snímek se setkal s ohromným úspěchem u diváků. Při rozpočtu zhruba 52 milionů dolarů vydělal celosvětově více než 600 milionů. Velkou zásluhu na tom kromě hvězdného obsazení určitě měly i hity švédské kapely ABBA, kterými je příběh protkán.

Na pokračování si fanoušci překvapivě počkali dlouhých deset let. Dvojka s podtitulem Here We Go Again stála zhruba o třetinu víc a vydělala jen 395 milionů dolarů. I tak lze hovořit o úspěšném film. Pravděpodobnost, že by si studio Universal Pictures nechalo ujít třetí „zářez“ je tak velmi malá.