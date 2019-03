Komediální televizní hit Most! skončil, ale mluvit se o něm bude ještě hodně dlouho. Čím to, že si takovou pozornost získalo právě dílo, jež se nebojí dělat si legraci z nás všech? Jak jsou na tom ostatní české seriály a dočkali jsme se pořadu, který může měnit náš svět?

Satirický seriál Most!, jehož poslední díl tento týden odvysílala Česká televize, lámal rekordy. Každý díl zhlédlo v průměru jeden a půl milionu diváků, což z něj dělá jeden z nejúspěšnějších seriálů veřejnoprávní stanice posledních let. Ve sledovanosti předběhl Čtvrtou hvězdu, Dabing Street nebo Trpaslíka. Výjimečný je také z hlediska odložené a internetové sledovanosti, tedy pozdějšího zhlédnutí mimo vysílací čas, jež navýšila živé sledování o téměř padesát procent. Proč oslovil takové množství diváků zrovna tento zcela politicky nekorektní seriál, jenž se nebojí dělat si legraci z Romů i transsexuálů a průmyslový Most popisuje jako místo, „kde se bojí bílí černých, hloupí chytrých, Češi Němců, muži žen, heterosexuálové transsexuálů, Mostečáci Litvíňáků“?

Zásluhu na tom má hned několik faktorů. Za prvé jsou seriály čím dál tím populárnější. A to nejen na českých stanicích, připomíná Irena Reifová z Institutu komunikačních studií a žurnalistky Fakulty sociálních věd s tím, že například v žebříčku sledovanosti internetové televize Netflix je celovečerní film Roma, jeden z kandidátů na letošního Oscara za nejlepší snímek, až na jedenácté příčce. Ty první obsazují právě seriály nebo talkshow.

„Když to srovnáme se situací před deseti lety, jsou seriály mnohem sledovanější než dříve,“ navazuje Tomáš Vyskočil, zakladatel webu o seriálech Edna.cz a autor čerstvě vydané knihy 200 nejlepších seriálů všech dob, který o dnešní době mluví jako o zlatém věku seriálů. Odkazuje tak nejen k tomu, že seriály mají čím dál tím širší obecenstvo, což pozoruje na svém webu, ale i k narůstající produkci komerčních a veřejnoprávních televizí.

Úspěšné seriály především ze Spojených států nacházely cestu k českým divákům hlavně ilegální cestou přes internet. Webové platformy ještě posílil nástup takzvaných streamovacích služeb, jako je zmiňovaný americký Netflix nebo HBO Go či český Stream.cz. Televizní producenti tak stáli před otázkou, jak odliv diváků zastavit.

„V prostředí formovaném tímto tlakem se zjistilo, že nejúčinnějším způsobem, jak diváky udržet u televize, jsou velmi intenzivní příběhy,“ vysvětluje Reifová. „Příběhy, které se neodbudou jednorázově, ale jsou kontinuální a repetitivní.“

Televizního diváka tyto formáty nejen kotví v čase, ale také ho nutí se k televizi pravidelně vracet. Aby si seriály diváka udržely, potřebují také silný a dostatečně vnitřně členitý příběh, připomíná Reifová. Příkladem takového seriálu je podle ní americké fantasy Hra o trůny, jehož děj je natolik komplikovaný, že si dokáže udržet divákovu zvědavost až do posledního dílu. Podle Reifové pomáhá i jejich klipovitost, tedy délka a způsob vyprávění příběhu, která je atraktivní zejména pro mladší diváky. Kratší stopáž totiž vyvolává v divákovi dojem, že je sledování časově méně náročné než u klasického filmu. Na druhou stranu může vést k takzvanému „binge watching“, tedy způsobu konzumace seriálů, kdy divák za víkend zhlédne celou sérii o několika epizodách najednou. I seriály s delší stopáží si však mohou diváka udržet. „K oblíbeným postavám se lidé vracejí raději, než objevují ty nové,“ připomíná Vyskočil.



Oblíbenost seriálů má i česká kulturní specifika, která objasňují, proč právě Most!, jenž proslul hláškami jako „Dycky Most“ nebo „On není rasista, on je jenom debil“, vyvolává v divácích, kteří normálně seriály ani nesledují, takové nadšení.

Most! navazuje na české komediální seriály, jako jsou Kosmo, Trpaslík, Čtvrtá hvězda, Okresní přebor, Dabing Street nebo třeba Vodníci, jež podle Reifové spadají do kvalitní seriálové tvorby vzniklé po roce 2010. „V 90. letech se česká televizní tvorba vyrovnávala s přejímáním a adaptací žánrů, které se u nás předtím netočily a nebyly ani známé,“ vysvětluje. V té době u nás vznikalo jen malé množství originální produkce a většina seriálů se přejímala ze zahraničí. Stačí připomenout například seriály Dallas, Dynastii, Beverly Hills 90210 nebo Melrose Place. „Po roce 2000 se objevila generace televizní tvorby, která se tyto druhy seriálů pokoušela vyrábět sama. Začalo to seriály Rodinná pouta a Ulice.“

Seriál do značné míry stojí na svébytném vyprávění o tom, co v roce 2019 obnáší být transsexuálem.

Právě před deseti lety nastal v české seriálové tvorbě významnější obrat. Kromě mainstreamových seriálů pro masy, jako jsou nekonečné seriály nebo klasické kriminálky, začali tvůrci přicházet i s takovými, jež mají hlubší společenský přesah.

„I u nás se teď začínají točit daleko zajímavější seriály než před deseti nebo dvaceti lety a výběr je najednou velký,“ souhlasí Vyskočil a odkazuje tak k fenoménu takzvané quality TV, na kterou si televizní diváci u nás museli počkat.

Takto nazývaná televizní produkce je charakteristická nejen větší finanční náročností, ale také obsahovým přesahem, který nemá za cíl diváky jen pobavit, ale nutí je nad sdělením a jednotlivými postavami přemýšlet. K nám ze Spojených států, kde má své kořeny, přišla s více než dvacetiletým zpožděním.