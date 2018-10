Colours of Ostrava 2019 budou ve velkém stylu. Prvním odtajněným jménem jsou The Cure

Britská kapela The Cure se stává první potvrzenou hvězdou mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava 2019.

„Lepší a slavnější kapelu si k osmnáctému ročníku našeho festivalu, tedy ke ´vstupu do dospělosti ´, nemůžeme ani přát. Je to pro nás obrovská pocta a splněný sen. Vždyť The Cure patří k největším legendám světové hudby, ovlivnili několik generací muzikantů a kapel. Přestože letos oslavili 40 let své existence, The Cure prostě nestárnou,“ říká s nadšením ředitelka festivalu Zlata Holušová.

The Cure založil zpěvák a kytarista Robert Smith v anglickém Crawley. Své první vystoupení kapela odehrála v roce 1978 a do současné doby absolvovala přes 1 500 koncertů. Za dobu své existence The Cure vydali 13 studiových alb, několik koncertních filmů, živých alb i soundtracků, dále více než 40 singlů, pár knih i výběr největších hitů.

Kapelou prošlo celkově třináct členů a v současné době The Cure vystupují ve složení: Robert Smith - zpěv, kytary, Simon Gallup - baskytara, Jason Cooper - bubny, Roger O’Donnell - klávesy a Reeves Gabrels - kytary.

Osmnáctý ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 17. do 20. července 2019 tradičněv industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Program na dvaceti scénách nabídne přes 350 programových bodů - vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel také diskuse v rámci mezinárodního fóra Meltingpot, dále divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.

Čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava 2019 jsou již v prodeji ve festivalovém e-shopu na www.colours.cz. Cena 2 490 Kč platí na limitované množství 9 000 kusů.