Daniel Lanois ruší evropské turné včetně pražského koncertu na Strunách podzimu

Multiinstrumentalista a producent Daniel Lanois ze zdravotních důvodů zrušil celé listopadové evropské turné s Venetian Snaresem. V důsledku toho se koncert Venetian Snares x Daniel Lanois naplánovaný v rámci festivalu Struny podzimu do Divadla Archa na 1. listopadu ruší.

„Společný projekt Daniel Lanois x Venetian Snares nebylo bohužel možné adekvátně nahradit. Omlouváme se všem, kteří si zakoupili na koncert vstupenky a věříme, že se nám podaří toto výjimečné umělecké spojení v Praze v budoucnu představit,“ říká prezident festivalu Struny podzimu Marek Vrabec.

Vstupné se vrací stejnou formou úhrady, jakým bylo placeno, případně v konkrétním místě nákupu. V případě zakoupení vstupenky přes web strunypodzimu.cz, nebo colosseumticket.cz je nutné kontaktovat předprodejní systém na e-mailové adrese: vstupenky@colosseum.eu.

Těm, kteří k nákupu vstupenek využili online předprodejní systém GoOut, bude vstupné automaticky zasláno zpět na bankovní účet. Částka za vstupenky zakoupené na pokladně Divadla Archa bude proplacena tamtéž. Storno vstupenky bude možné jen do dne konání koncertu, tedy do 1. 11. 2018. V den koncertu bude v Divadle Archa otevřena pokladna pro případ, že by se k některým fanouškům zpráva o zrušení koncertu nedostala.