DIVADELNÍ OKÉNKO: Dárek k narozeninám. Inscenace představí život Medy Mládkové

Dcera, tanečnice, sběratelka, kurátorka, manželka, mecenáška, bojovnice, nakladatelka. Život Medy Mládkové je inspirativní především díky její neústupné povaze, elánu a zapálením pro věc. I to, že Museum Kampa otevřela v neuvěřitelných 80. letech, prokazuje, že nikdy není pozdě na splnění cílů a snů, které si člověk stanoví.

Meda Mládková slaví neuvěřitelných 100 let, při této příležitosti vznikne v Museu Kampa celoroční cyklus akcí se souhrnným názvem Století Medy Mládkové. Kromě přednášek, programu pro děti a dalších akcí vyvrcholí oslavy jejích narozenin velkou výstavou Jak žili Mládkovi a divadelním představením MEDA s Tatianou Dykovou v hlavní roli.



Hru napsala Daniela Šteruská na základě knihy pana Ondřeje Kundry Můj úžasný život a je průřezem jejího života od 14 let do dnešních dní. Divadlení představení bude inscenováno na letní scéně od 24. června do 8. září. Poslední představení připadá přímo na 100. narozeniny paní Medy. Odehrávat se bude na nádvoří Musea Kampa.