Do kin v USA právě vstupuje Nabarvené ptáče, šokující alegorie války

LOS ANGELES Do některých kin ve Spojených státech v pátek vstupuje film Václava Marhoula Nabarvené ptáče, natočený podle stejnojmenného románu polsko-amerického spisovatele Jerzyho Kosińského. Snímek, který americká média označují za šokující alegorii války, budou diváci moci zhlédnout také prostřednictvím služby VOD (videopůjčovny na dálku).

Zahraniční premiéry filmu odložila pandemie nemoci covid-19. „Vůbec to nevypadá, že by prodleva filmu uškodila. Neustále mi chodí desítky kritik z celých Států, které jsou ve většině případů pozitivní. Americký distributor tvrdí, že tím, že si lidé zvykli sledovat filmy přes VOD, bude tím paradoxně návštěvnost vyšší. Soudě podle četnosti kritik je ten film hodně očekávaný,“ řekl Marhoul.



„Uvidí to sice více lidí, z mého pohledu je ale škoda, že to neuvidí na velkém filmovém plátně, protože tenhle film je dělaný pro plátno,“ podotkl. V kinech v USA bude uveden také, ale většinou přes platformu VOD. Stejný den jako v USA vstupuje Nabarvené ptáče do distribuce i v Brazílii, která je také velkým trhem, ale podobně jako USA zemí aktuálně silně zasaženou nemocí covid-19. Všechny další zahraniční premiéry jsou zatím odložené.

Práce na Nabarveném ptáčeti pro Marhoula, který byl i producentem filmu, zatím nekončí. „Americký distributor si vymyslel i jakési masterclass, které bych měl vést přes zoom po celé Americe,“ uvedl Marhoul, který dál plánuje s filmem cesty po festivalech a připravuje nový projekt, životopisné drama o senátoru Josephu McCarthym. Už loni podepsal smlouvu s americkou agenturou zastupující umělce Creative Artists Agency (CAA), která mu nabídla tři scénáře.

„Dělá se herecké obsazení, dopilovává se scénář. Dvě hlavní role jsou obsazené, ale dokud se nepodepíše s herci smlouva, prozrazovat jejich jména nebudu,“ uvedl Marhoul. „Jsem šťastný, že to nemusím produkovat,“ řekl s úsměvem a po zkušenostech, kdy mu shánění peněz na Nabarvené ptáče zabralo několik let. „Za kameru se mi podařilo prosadit Vladimíra (Smutného) a zvažuje se, že by se exteriéry měly točit v Americe a interiéry v Praze na Barrandově,“ naznačil.

Černobílý snímek Nabarvené ptáče, při jehož vzniku stál za kamerou Vladimír Smutný, je příběhem malého chlapce, jehož v prvních týdnech druhé světové války poslali rodiče z velkého města ve východní Evropě do zdánlivého bezpečí vzdálené vesnice.

Podle portálu magazínu Rolling Stone jde o podobenství o odlidšťujícím hororu války. Recenze za pozoruhodný označuje výkon hereckého nováčka Petra Kotlára, představitele chlapce, který prakticky nemluví; veškeré zděšení se tak musí odrážet v jeho obličeji, oči musí zrcadlit jeho utrápenou duši. Režisér a scenárista Marhoul diváka nutí zamýšlet se nad tím, co nás žene jednoho proti druhému, tak jako hejno ptáků, které nabarvené ptáče odmítá uznat za své vlastní, uvádí Rolling Stone a poznamenává: „Film je nesmírně náročný. Stejně tak těžké je na něj zapomenout.“

V souvislosti s uzavřením kin kvůli pandemii covidu-19 musely být odloženy zahraniční premiéry Nabarveného ptáčete, včetně té v New Yorku, původně naplánované na duben. V českých kinech film vidělo přes 100.000 diváků. Snímek byl navržen na cenu Zlatý Glóbus i na cenu za nejlepší zahraniční film v 92. ročníku amerických filmových cen Oscar, žádnou z těchto nominací ale neproměnil. V letošním ročníku filmových cen Český lev snímek Nabarvené ptáče na základě 11 nominací získal osm ocenění včetně toho za nejlepší film. Obdržel také cenu pro nejlepšího režiséra na bělehradském festivalu FEST.