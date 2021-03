Třicet let sporů o Woodyho Allena. Kauza vypovídá o dnešní době mnohé, rozřešení je v nedohlednu

13. března 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Kultura

USA Ta kauza se táhne už téměř třicet let. Její definitivní rozřešení slibuje nový televizní dokument Allen vs. Farrow, nabízí však jen jednostranný pohled. Z druhé strany se za případem ve své autobiografii Mimochodem ohlíží jeho údajný hlavní padouch – slavný filmař Woody Allen. To, do jaké podoby kauza během dekád dospěla, vypovídá mnohé o dnešní době.

‚Pomlouvačná slátanina plná lží.‘ Woody Allen se brání proti dokumentu televize HBO Woody Allen a Mia Farrow spolu žili dvanáct let a natočili dohromady třináct filmů – mezi nimi některé z těch nejslavnějších v kariéře obou, třeba Purpurovou růži z Káhiry (1985), Hanu a její sestry (1986) či Zločiny a poklesky (1989). Vychovávali pestrou smečku dětí: tři adoptované a tři biologické z hereččina předchozího vztahu s hudebníkem Andrém Previnem, dále dvě, které adoptovali dohromady, a jedno společné biologické. Dnes pětaosmdesátiletý Allen se s šestasedmdesátiletou Farrowovou nicméně nikdy neoženil a pár spolu nežil ani pod jednou střechou.