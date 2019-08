Drzý hlas jedné generace. V Praze se poprvé představí zpěvačka Billie Eilish

PRAHA „Nejznámější teenagerka současnosti“. Tak mnozí říkají sedmnáctileté Billie Eilish, která se proslavila nevybíravými texty a výstředním vzhledem. 20. srpna se představí v pražské O2 areně se svým novým albem When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Zpěvačka s vlastním (a poněkud dlouhým) jménem Billie Eilish Pirate Baird O’Connellová se narodila na samém konci roku 2001 ve městě Los Angeles v americkém státě Kalifornii. Los Angeles je líhní umělců, což se odrazilo i na rodině Billie. Její matkou je herečka Maggie Bairdová, která si zahrála například ve filmu Life Inside Out nebo komedii The Big Split. Hercem je i její otec Patrick O´Connel.

Zpěvačka o sobě poprvé dala vědět v roce 2009 tesknou skladbou Ocean Eyes, kterou napsal její bratr Finneas O´Connell. Producent a hudebník, který si nechává říkat FINNEAS tvoří dnes základ kapely mladé Billie.

Díru do světa udělala svou novinkou When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, která obsahuje hity jako Bad Guy nebo When the Party´s Over. Album se týden po svém vydání dostalo na přední příčku britské hitparády a pro Eilish to znamenalo, že je nejmladší interpretkou, které se to kdy povedlo. Album bodovalo ale i v Česku, kde také obsadilo první pozici.

Billie Eilish od narození bojuje s takzvaným tourettovým syndromem. Neuropsychické onemocnění se vyznačuje nekontrolovatelnými pohybovými a zvukovými tiky. Rozhodně ale nechce, aby ji fanoušci brali jako nemocnou.

V rozhovoru pro The Guardian také oznámila, že nikdy nekouřila a nebrala drogy. Je zapálená veganka a angažuje se i v propagaci tohoto životního stylu.

Zajímavá byla i anabáze s českým vystoupením. Billie Eilish měla nejdříve naplánovaný koncert ve Fóru Karlín, ale vstupenky se vyprodaly během pouhých čtyř minut, píše server novinky.cz. V té době navíc ještě nebyla na světě ani její výše zmíněná deska, ale jen několik singlů, které Eilish vydává již od roku 2016. Pořadatelé tak přesunuli koncert do pražské O2 areny, ale i zde vyprodání lístků netrvalo dlouho. Billie Eilish 20. srpna

O2 arena