Eda z Mostu si v Městském divadle Brno zahraje proutníka vikomta de Valmont

BRNO Milostné intriky, manipulace a hrátky s city druhých jsou náplní inscenace Nebezpečné vztahy, kterou připravuje Městské divadlo Brno. Do role vikomta de Valmont obsadil režisér Mikoláš Tyc Michala Isteníka.

Televizní diváci zaregistrovali Isteníka možná až jako výčepního Edu v seriálu Most!, v Brně ale řadu let patří k oporám BuranTeatru a Městského divadla. Je držitelem Ceny Thálie i Ceny Alfréda Radoka.

Podle režiséra sice Isteník možná není typickým představitelem Valmonta, přesto se na roli intrikána a svůdce hodí. „Jeho nástroj jsou slova, vždy dosáhne toho, po čem touží,“ řekl Tyc o postavě Valmonta. Partnerkou a sokyní Isteníka bude na jevišti Radka Coufalová v úloze markýzy de Merteuil.

Předlohou inscenace je román Nebezpečné známosti z roku 1782. Autor Choderlos de Laclos v něm vykreslil volnomyšlenkářské mravy ve šlechtických kruzích Francie. Hlavními hrdiny jsou vášnivá markýza a chladnokrevný vikomt, kteří si lehkomyslně hrají s city jiných lidí.

Pod komedií se ukrývá emocionální bolest

„V mých očích je to excelentní komedie, ale pod brilantní konverzací se ukrývá velmi silná emocionální bolest,“ uvedl Tyc. Postavy se podle něj chvílemi přetvařují a něco předstírají, chvílemi manipulují, „režírují“ jiné. I proto má scéna pro připravovanou inscenaci podobu tří jevišť oddělených oponami, kde se střídavě odehrávají různé výstupy.



Nebezpečné známosti už mnohokrát posloužily jako inspirace divadelníkům i filmařům. Miloš Forman podle románu natočil snímek Valmont, Stephen Frears oscarový film Nebezpečné známosti. Frears vycházel z úspěšné dramatizace Christophera Hamptona, se kterou pracuje také Městské divadlo Brno.

Brněnští divadelníci však inscenaci v souladu s překladem manželů Smočkových nazvali Nebezpečné vztahy. Bude to šestá Tycova režie na prknech Městského divadla Brno, naposledy pracoval na Čarodějkách ze Salemu. Přivedl si osvědčený tým - scénografa Andreje Ďuríka, kostýmní výtvarnici Anetu Grňákovou a skladatele Jiřího Hájka. Kostýmy nebudou dobové, rokoková Francie poslouží spíš jako volná inspirace. Premiéra bude 6. dubna na činoherní scéně.