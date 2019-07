Fanoušci zůstanou nespokojení. Poslední sérii Hry o trůny předělávat nebudeme, potvrdila HBO

ZÁPADOZEMÍ Osmé série Hry o trůny znechutila celou řadu fanoušků seriálu. Petice za její předělání nasbírala na internetu téměř 1,7 milionu podpisů. Televize HBO teď definitivně potvrdila, že se nic předělávat nebude. Je otázkou, do jaké míry tato negativní reakce ovlivní postoj fanoušků k seriálovému předchůdci Hry o trůny, který se právě natáčí. Článek obsahuje vyzrazení děje osmé série seriálu.

Dlouho se spekulovalo o tom, zda se televize HBO podvolí nátlaku tisíců lidí, kteří byli nespokojení s poslední sérií Hry o trůny. Ta při ukončování celého příběhu ságy nebrala ohled na pracně budované příběhy postav a některé z nich ukončila neobřadně během jedné chvíle. Nejzářnějším případem je Daenerys Targaryen (Emilia Clarkeová), která se sedm sérií profilovala jako dobrá královna a ochránkyně slabých, aby se v ní v předposledním díle stala čistokrevná tyranka. V posledním díle ji pak Jon Sníh (Kit Harington) bez většího ohlášení zabil dýkou. Závěr na serveru Rotten Tomatoes pozitivně ohodnotilo jen 49 % diváků.

Petice za předělání poslední série na internetovém postuálu change.org podepsalo téměř 1,7 milionu lidí. Vysoký počet podpisů vzbuzoval naděje, že televize ustoupí. Nestane se tak. Casey Bloys, ředitel programu televize HBO, ve středu oznámil, že se do seriálu zasahovat nebude. Přetočení poslední série tak nepřipadá v úvahu.



I tak si Hra o trůny znovu jde odhodlaně pro vítězství v televizních cenách Emmy. Minulý měsíc bylo oznámeno, že má ohromných 32 nominací. Znamenala taky přelom pro samotnou HBO, která se tímto seriálem dostala i na radar lidí, kteří seriálům příliš neholdovali. O Hře o trůny musel slyšet každý. Poslední díl byl i přes kritiku vůbec nejsledovanější seriálovou epizodou v celé historii HBO.

Krvavý měsíc

Právě probíhá natáčení seriálového předchůdce Hry o trůny s pracovním názvem Blood Moon (Krvavý měsíc). Děj by se měl odehrávat tisíce let před příběhem Daenerys Targaryen a zaměřit se na takzvanou Dlouhou noc, událost, která Západozemí uvrhla do mrazu a temnoty.

V té době také nebylo Západozemí rozděleno na sedm království, jak jsou diváci ze Hry o trůny zvyklí, ale na více než sto malých království. Hlavní role se zhostila herečka Naomi Wattsová (Nic nás nerozdělí, Barevný závoj).

O seriál se jako tvůrce (showrunner) stará velmi činná scenáristka Jane Goldmanová. Ta je podepsaná pod úspěšnými filmy jako špiónskou komedií Kingsman: Tajná služba (2014), atmosferickým Sirotčincem slečny Peregrinové pro podivné děti (2016), komiksová akční podívaná Kick-Ass (2010) nebo romantickou pohádkou Hvězdný prach (2007). George R. R. Martin na seriál dohlíží jako producent. První díl podle dostupných informací režíruje S. J. Clarksonová (Boj o moc, Jessica Jones).