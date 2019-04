Fenomén Váchal z Trmalovy sbírky. Galerie Kodl vystavuje unikátní dřevoryty

PRAHA Údajně ztracené erotické karty, pracovní výtisk Krvavého románu a několik dalších skvostů vytvořených Josefem Váchalem včetně dvou souborů dřevorytových ilustrací vystavuje Galerie Kodl.

Padesát let po smrti malíře, grafika, ilustrátora, řezbáře, sochaře, spisovatele a básníka Josefa Váchala (1884–1969) se dá sestavit instalace, která překvapí. Platí to i v případě expozice zaměřené na čtyřicetiletý vztah antikváře Viléma Trmala s Josefem Váchalem. Sběratel, majitel desítek vzácných Váchalových děl a také malířův přítel, Vilém Trmal (1946–2013), začal shromažďovat cokoliv z Váchalovy tvorby na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Jeho zaujetí Váchalem nastartovalo několik získaných dřevorytů a trvalo až do sběratelových posledních dní. Podstatnou část jeho sbírky si lze do 11. dubna zdarma prohlédnout v Galerii Kodl. Pouze tři z vystavených exponátů půjdou do květnové dražby. Mezi nimi kniha In memoriam Marie Váchalové (1923), kterou Josef Váchal věnoval na paměť své předčasně zesnulé ženy.



Desítky děl nejrůznějších formátů a technik jsou rozděleny do šesti samostatných, a zároveň navzájem se prolínajících, částí. Nejpočetněji jsou na výstavě zastoupeny dřevořezy, dřevoryty, linoryty a oleje. V reprezentativním výboru je například i uchvacující dřevoryt Paradies (1912), velkoformátové akvarely Mrtvá abatyše z roku 1920, či o rok mladší Svatební kvas. K vidění je také konvolut asi dvaceti dřevorytových ilustrací ke knihám Život svatého Antonína (1912) a Koruna bludařstva, to jest postyla Kacířská (1926), dále tři vzácné lepty a jedna akvatinta z rozmezí let 1907–1913. Umělec je pojmenoval Jaro přichází, Mystik v přírodě, Ženy a Zamrzlý vodopád.

Mimořádně cenným exponátem je dvaatřicet erotických hracích karet (45x84 mm) z roku 1908, které patří k prvním Váchalovým leptům. Konvolut byl považován za ztracený, protože léta zůstával ukrytý v soukromé Trmalově sbírce. Vystaveny jsou i starší vykládací mystické karty z roku 1912. Dalším lákadlem pro Váchalovy příznivce je vystavení malířova pracovního výtisku Krvavého románu nebo Šumava umírající a romantická z majetku Váchalovy životní družky Anny Mackové, Váchalem přezdívané Sekyra. Prezentaci doprovází vydání publikace Pavla Hájka Josef Váchal ve sbírce Viléma Trmala s podtitulem shodným s názvem výstavy, tím je Váchalův výrok Holt si to musíte dovázat, jinej exemplář už není.

Obsahuje Hájkovu vzpomínku na Trmala, s nímž se několik let setkával, výběrový soupis Trmalovy sbírky a reprodukce tří dosud nepublikovaných Váchalových děl. Jedná se o text Na okraj knihy Romantická Šumava, dopis-gratulace Dva Josefové ze zářijového vrhu v roce 1884 a soubor erotických karet. Hájek je také, spolu s Jitkou Trmalovou, dcerou antikváře, kurátorem výstavy. Závěr expozice Pocta Vilému Trmalovi obsahuje soubor aukčních katalogů vytvořených Trmalem v letech 1993–2012 a je připomínkou Trmalových nedožitých sedmdesátin.