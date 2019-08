Film o Perníkovém tátovi je hotový, tvrdí herec. Filmařům se podařilo celé natáčení utajit

LOS ANGELES Film na motivy úspěšného seriálu Perníkový táta (Breaking Bad) je nejspíš ještě blíž, než si fanoušci mysleli. Podle herce Boba Odenkirka je celý film již hotový. Jeho natáčení probíhalo v utajení.

Bob Odenkirk, jeden z herců, pro magazín The Hollywood Reporter potvrdil, že je film hotový. „Nevím, co diváci ví a co neví. Přijde mi těžké uvěřit, že nevíte, že se to točilo. Víte, jak to myslím? Nechápu, že je to tajemstvím. Ale bylo. Štábu se skvěle povedlo celé to natáčení utajit,“ sdělil.

Film vznikal pod pracovním názvem Greenbrier v Novém Mexiku, kde se natáčel i celý seriál. Nejsou známé žádné detaily o obsazení. Z děje zatím víme jen to, že by se film měl točit okolo „uneseného muže, který uteče od svých únosců“. Zatím není ani jasné zda půjde o film televizní, nebo ho Sony pošle i do kinodistribuce.Za filmem stojí tvůrce původního seriálu Vince Gilligan - napsal scénář, film zrežíroval a také mu dělal producenta.



Fenomén s příchutí drog

Perníkový táta je seriál z produkce americké televize AMC. Má pět sérií, které se natáčely od ledna 2008 do září 2013. Série vyhrála mnoho cen, mezi nimi několik televizních cen Emmy a dva Zlaté glóby. V roce 2015 pak obrazovky spatřil seriál Volejte Saulovi. V něm je ústřední postavou pochybný právník a podvodníček Saul Goodman (výše zmíněný Bob Odenkirk), jedna z vedlejších postav v Perníkovém tátovi.

Aaron Paul a Bryan Cranston oživili sociální sítě před několika měsíci, když oba sdíleli na svém Instagramu bez vysvětlení fotku osla. Fanoušci věřili, že jde o prazvláštní poutání na nějakou novinku, která by byla se seriálem spojená. Nakonec se ukázalo, že herci pouze lákají na svou vlastní značku alkoholického nápoje mezcal nazvanou Dos Hombres (Dva muži).