Filmové premiéry: Boxerský zápas probíhá na palubě jaderné ponorky

PRAHA Předposlední listopadový týden míří do českých kin sedm snímků. Nebezpečí pod hladinou moře doplní pokračování úspěšného filmu Creed, rodina očima mladé ženy, vražedná komedie s příchutí krve, Pat a Mat na saních, to nejlepší z pořadu Na stojáka a dva dokumenty české provenience.

Útok z hlubin

Světová válka mezi Ruskem a zbytkem světa je na spadnutí. Boje jako takové ale nejsou nic nového, jen se vedou pod hladinou. Když se šílenému ruskému generálovi podaří v zemi převzít moc poté, co prezident skončí v zajetí, tak musí hrdinný kapitán (Gerald Butler) zabránit celosvětové krizi. Pomoct mu v tom může to, že má pod svým velením jednu z nejmodernějších ponorek na světě. Kromě Butlera se v dalších rolích představí Gary Oldman nebo Michael Nyqvist.

Creed II

Adonis Creed (Michael B. Jordan) má plné ruce práce. Snaží se uspořádat si svůj zmatený osobní život a zároveň se připravovat na velmi důležitý zápas v ringu. Creed má navíc se svým dalším soupeřem nevyřízené osobní účty. Dokáže ho jeho trenér Rocky Balboa (Sylvester Stallone) na osudový zápas náležitě připravit?

Chvilky



Anežka (Jenovéfa Boková) ztrácí sama sebe tím, že by se pro rodinu rozkrájela. Suverénní debut Beaty Parkanové citlivě zachycuje nástrahy rodinného života, které komentuje s humorem, pochopením a neobyčejně vyvinutým citem pro situace, které zažíváme tak často, až si je ani nejsme schopni uvědomit.

Mladí zabijáci

Co udělat, když na internet uniknou vaše nahé fotky? Schovat se ve skříni? Ne, nejlepší je jít si to vyříkat s tím, kdo ty fotky vypustil ven. Mladí zabijáci své argumenty najdou ve střelných zbraních a baseballových pálkách. To je ovšem jen začátek! Mladí zabijáci jsou ulítlá černá komedie, která se krve vážně neštítí.

Pat a Mat: Zimní radovánky

Sněží, podívej! Jak naši oblíbení kutilové Pat a Mat mohou trávit Vánoce? Kde pořídí stromeček? Hlavně nezapomenout na kapra! Co udělá Pat a Mat se sněhovou kalamitou, která se jim snesla na zahradu a jaký nový stroj a nové řešení naši dva kutilové vymyslí? No a jak dopadne Silvestr? To diváci zjistí až v kinech.

Na stojáka v kině

Sedmnáct odvážných jedinců a jeden mikrofon. Parta komiků populárního pořadu Na stojáka přichystala unikátní vystoupení, které následně poslala na velké plátno. Vtipy staré, nové a vcelku ožehavá témata. Jedno je jasné - u tohohle se divák nudit nebude.

Cirkus Rwanda

Výrazný dokument o jedinečné spolupráci a přátelství pražského cirkusového souboru La Putyka a afrických akrobatů ze Rwandy. Co vznikne, když jedno představení začnou připravovat dva rozdílné světy?

V Mosulu

Dokumentaristka Jana Andert se v roce 2014 poprvé vydala do Mosulu, města okupovaného bojovníky Islámského státu. Vydala se zcela na vlastní pěst. Byla svědky přestřelek, výbuchů bomb i tragédií lidských životů, které s konfliktem neměly vůbec nic společného. Z toho všeho vznikl velmi působivý dokument.