Filmové premiéry: Johnny Depp poměří své síly se Silviem Berlusconim

PRAHA Třetí listopadový týden míří do českých kin osm snímků. Očekávané pokračování Fantastických zvířat doplní historický příběh z Budapešti, životopisný film o dlouholetém předsedovi italské vlády, baletka narozená ve špatném těle, skrytá zákoutí lidské intimity, riskantní útěk balónem, unesená dívka a pohled do dvou českých novinářských redakcí.

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny

Gelert Grindelwald (Johnny Depp), černokněžník, který svého času naháněl snad ještě větší strach než sám Voldemort. Grindelwald hned na začátku filmu uteče z vězení a začne shromažďovat své věrné. Jeho cél je jasný - nastolit na světě vládu kouzelníků. Zabránit tomu dokáže jedině Mlok Scamander (Eddie Redmayne). Grindelwaldovy zločiny jsou druhým dílem pentalogie Fantastických zvířat.

Oni a Silvio



Komediální drama Oni a Silvio představí divákům kontroverzního podnikatele a dlouhodobého předsedu italské vlády Silvia Berlusconiho (Toni Servillo). Berlusconi se proslavil zejména svým excentrickým způsobem života a zhýralými večírky, které svět zná pod označením „bunga bunga“. Jaký ale byl v soukromí? Co ho trápilo? Na to přinese odpověď nejpopulárnější italský režisér současnosti Paolo Sorrentino (Velká nádhera).



Dívka

Lara je mladá dívka s ambicí stát se skvělou baletkou. Má to ale jeden háček - Lara se narodila jako chlapec a stále podstupuje intenzivní hormonální terapii. Empatický snímek režiséra Lucase Dhonta o odvaze přijmout sebe sama získal cenu Camera d’Or pro nejlepší debut na letošním festivalu v Cannes.



Touch Me Not

Snímek Touch Me Not je provokativním pohledem do intimních životů lidí, o kterých se příliš nemluví. Laura, hlavní hrdinka, je zaměstnaná v továrně na výrobu figurín. Vlastní intimní život ani mít nemůže, ale několik osudových setkání ji obrátí život naruby. Zvládne Laura tento nenadálý nával citů?



Soumrak

Nejznámější současný maďarský režisér László Nemes ohromil už svou prvotinou. Snímek Saulův syn dostal na festivalu v Cannes cenu poroty a vyhrál také Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Ve svém druhém filmu se Nemes přesunul do Budapešti na počátku 20. století. Drama sleduje dvacetiletou Irisz Leiterovou, která přijíždí do maďarského hlavního města poté, co strávila dospívání v sirotčinci, a je náhle konfrontována s vlastní minulostí a temným tajemstvím obestírajícím její rodinu.

Balón

Hranice mezi Východním a Západním Německem byla téměř neproniknutelná. Přesto stále všichni hledali způsob, jak se dostat z jedné strany na druhou. Dvě německé rodiny přijdou s velmi riskantním plánem - pokusí se hranici přeletět v podomácku postaveném horkovzdušném balónu. Policie je jim ale v patách a smyčka pátrání se pomalu a jistě utahuje...



Sklep



Milan a Táňa jsou manželé, kteří se přestanou snášet poté, co se ztratí jejich jediná dcera Lenka. Jednoho dne se prostě nevrátí domů z mejdanu. Nikdo neví, kde by mohla být, nikdo už v její nalezení nevěří. Milan přestane spolupracovat s policií a vydává se po dceři pátrat na vlastní pěst.

Mimořádná událost

Dvě redakce a jedna velmi důležitá zpráva. Český prezident má dnes večer na Pražském hradě svým příznivcům a podporovatelům oznámit, zda bude či nebude znovu kandidovat do funkce. Novináři sem připuštěni nejsou, s prezidentovým rozhodnutím se mají seznámit až následujícího dne. O to více to v redakcích vře! Jak se s tím popasují redaktoři České televize a Hospodářských novin?