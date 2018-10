Filmové premiéry: Johnny English plánuje na pohádkového draka Zlatý podraz

PRAHA Poslední říjnový týden míří do českých kin sedm filmů. České sportovní drama doplní špionská komedie s Rowanem Atkinsonem, dračí pohádka s Karlem Gottem, záhadné zmizení nelepší kamarádky, silný příběh o pomstě, životopisný film o slavné operní pěvkyni a nový snímek kultovního režiséra Jeana-Luca Godarda.

Zlatý podraz

Franta (Filip Březina) je oporou československého reprezentačního týmu, který se zrodil už před druhou světovou válkou a snil o medailích. V roce 1946 Čechoslováci senzačně vyhráli evropský šampionát v Ženevě. Snímek zachycuje i jejich dramatický souboj se sovětským týmem ve finále mistrovství Evropy v Paříži v roce 1951. Mladí muži milovali, vyhrávali a byli šťastní. Každá mince má ovšem svůj rub i líc.



Nebezpečná laskavost

Stephanie (Anna Kendricková) se snaží osvětlit náhlé zmizení své kamarádky Emily (Blake Livelyová). Do napínavé hry plné nečekaných zvratů, tajemství, odhalení, černého humoru, vztahů, lásky, zrady, oddanosti, vraždy a odplaty se zaplete i Emilyin manžel Sean. Intriky nosí krvavě rudou rtěnku.

Když draka bolí hlava

Barborka a Tomík jsou děti, které si rády hrají. Každé prázdniny tráví na kovárně u svých prarodičů. Jeden z kovářů ale není tak docela člověk - drak Čmoudík má dvě hlavy a umí být velmi přátelský. Drak začne dětem vyprávět příběh plný velké lásky a proradného zla. Co myslíte, skončí to dobře?

Johnny English znovu zasahuje

Agent English (Rowan Atkinson) je sice již dvojnásobným zachráncem světa, ale jde spíše o zázrak. English je totiž bláznivě nebezpečný všemu a všem. Aby toho nebylo málo, učí nyní ve špionské škole nové agenty. Hackerský útok ale donutí tohoto šedivého a penzionovaného agenta znovu popadnout zbraň a břitký britský humor. Světě třes se, Johnny English se vrací!

Dogman

Marcello (Marcello Fonte) žije se svou rodinou na chudém okraji města. Rád by v klidu provozoval salón pro psy, ale do života mu zasáhne jeho starý známý. Marcello si ale od boxera a surovce nechce nechat diktovat podmínky a tak se pokusí o zoufalou akci s nejistým úspěchem. Jenže, světě div se, ono se to podaří. A to je teprve začátek...

Já, Maria Callas

Poprvé, 40 let po své smrti, vypráví nejslavnější operní pěvkyně všech dob svůj příběh – a to vlastními slovy. Tento barevný film je složen z dosud neznámých archivních záběrů, nezveřejněných fotografií, osobní korespondence a nahrávek nebo vzácných zákulisních scén.

Kniha obrazů

Poslední film Jean-Luca Godarda je odvážným surrealistickým experimentem. Je to mozaika roztříštěných obrazů. Je to mix všeho, co je divák schopný si představit. Je to obraz dnešní společnosti. Ale hlavně, je to Godard, který je i v požehnaném věku stále nenahraditelnou součástí světové kinematografie.