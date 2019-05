Filmové premiéry: sériový vrah Ted Bundy se s Aladinem přetahuje o kouzelnou lampu

LOS ANGELES/PRAHA Čtvrtý květnový týden míří do českých kin pětice snímků. Usměvavé vraždící monstrum doplní hraná pohádka z exotického kraje, Superman na straně zla, novinka oceňovaného Pedra Almodóvara

Zlo s lidskou tváří

USA, režie: Joe Berlinger

„Jsem populárnější než Disneyworld.“ Píše se rok 1969. Ted Bundy (Zac Efron) měl u žen vždy štěstí. Uměl příjemně vystupovat a oplýval charismatem. Okouzlené ženy ale nemohly tušit, že je Bundy patologickým vrahem, který své oběti zabije a po smrti většinou ještě znásilní. Bundyho tajemství pochopitelně nezná ani jeho vlastní přítelkyně Elizabeth Kloepferová (Lily Collinsová). Právě ona je vypravěčkou celého příběhu. Elizabeth postupně zjišťuje, že muž, se kterým žije pod jednou střechou, je možná to největší monstrum, které Amerika kdy poznala.

Aladin

USA, režie: Guy Ritchie



Nová verze klasické Disneyho pohádky! Nový Aladin se zbavuje své nálepky čistokrevné pohádky a do mixu přidává dobrodružný fantasy film s romantickými prvky. Hlavního hrdinu, pouličního zlodějíčka Aladina, si zahrál egyptský herec Mena Massoud (seriál Tom Clancy´s Jack Ryan). Roli džina, který umí splnit tři přání, dostal americký herec Will Smith (Já, legenda, Sebevražedný oddíl). Krásnou princeznu Jasmínu pak americká herečka s indickými kořeny Naomi Scottová (Power Rangers: Strážci vesmíru, Marťan).



Syn temnoty

USA, režie: David Yarovesky

Elizabeth Banksová a David Denman hrají pár, který na poli najde malé opuštěné dítě. Jenže capart není žádný kladný hrdina a záhy se obrátí proti svým novým rodičům a klidně i proti celému světu, pokud to bude potřeba. Režise snímku se ujal David Yarovesky (Hell Hath no Fury, The Hive). Jinak je ale film projektem bratrů Gunnových. Mark a Brian Gunnovi napsali scénář a James Gunn (Strážci galaxie), nejznámější ze tří sourozenců, je hlavním producentem snímku.

Bolest a sláva

Španělsko, režie: Pedro Almodóvar

Režisér Salvador Mallo (Antonio Banderas) již v životě vyhrál celou řadu filmových cen. Jeho filmy po celém světě baví miliony diváků, ale Salvatora to nenaplňuje. Jeho osobní krize se odráží i v tom, že již není schopen tvořit a konec konců se ani pořádně stýkat s přáteli. Útěchu hledá ve vzpomínkách na své dětství ve Valencii v šedesátých letech. V osmdesátých, na které také moc rád vzpomíná, zase potkal v Madridu krásnou Jacintu (Penélope Cruzová). Teď je to všechno pryč, odnesla to voda řeky Manzanares. Snímek Bolest a sláva ukazuje, že umělecké pozlátko je velmi často vykoupeno bolestnou ztrátou šťastného osobního života.

Jednou nohou v base

Itálie, režie: Valerio Attanasio

Mladý student Antonio chce po vystudování pracovat ve firmě svého profesora Salvatoreho. Salvatore je ale známým tyranem a z Antonia si udělá spíše svého osobního poskoka. Nakonec Antoniovi ale Salvatore vytoužené pracovní partnerství na plný úvazek nabídne, jenže s pořádným háčkem. Antonio se má oženit se Salvatoreho milenkou, aby sličná děva získala italské občanství. Tím všechny problémy jen začínají...