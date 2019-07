Filmové premiéry: vraždící panenka Chucky se vydává na dovolenou na Ibizu

LOS ANGELES/IBIZA Poslední červencový týden míří do českých kin čtyři snímky. Novou verzi kultovního hororu doplní šílená rodinná dovolená plná alkoholu, paranoia v islandské mlze a adaptace klasického díla světové literatury.

Dětská hra

Horor

USA, režie: Lars Klevberg

Chlapec Andy dostane k narozeninám přesně to, co si přál. Nejmodernější hračku všech dob, dokonalou panenku. Je roztomilá a spoustu toho umí, je to zkrátka nejlepší kamarád každého dítěte. Jenže nic není tak, jak se zdá. Panenka, která dostane jméno Chucky, je totiž stroj na zabíjení. Kdo ji stojí v cestě, toho zabije s vynalézavostí těch nejšílenějších psychopatů. Bojte se, Chucky je zpět. V nové verzi kultovního hororu namluvil Chuckyho herec Mark Hamill, představitel Luka Skywalkera ze ságy Star Wars.

Ibiza

Komedie

Francie, režie: Arnaud Lemort

Philippe (Christian Clavier) chce udělat všechno proto, aby si na svou stranu získal děti své nové lásky Carole. Když si tedy Carolyn syn přeje za úspěšně složenou maturitu odjet na Ibizu, Philip, ač nerad, k výletu svolí. To ještě netuší, že se upsal tomu úplně nejšílenějšímu rodinnému mejdanu.

Bílý bílý den

Drama

Island, režie: Hlynur Palmason

Policista Ingimundur se v odlehlé islandské vísce těžko vyrovnává se smrtí manželky. Záhy se však dozví, že jeho manželka měla nejspíš dvojí život. Nejspíš mu byla dlouhodobě nevěrná. Ingimundur nemůže jít dál, dokud nezjistí pravdu. Zkazí jeho bílý den černé mraky?

Bouřlivé výšiny

Romantický

Velká Británie, režie: Andrea Arnoldová

Zámožná rodina zachrání chudého sirotka z ulice. Chlapec se ale zamiluje do své nyní již nevlastní sestry Cathy. Román Na větrné hůrce se dočkal velkého množství adaptací. Ta od režisérky Arnoldové nabídne citlivé oko zaměřené na detaily lidských vztahů.