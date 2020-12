Filmový svět špiónů. Připomeňte si nejznámější adaptace románů Johna le Carrého

LONDÝN Ve věku 89 let zemřel britský spisovatel John le Carré. Proslavil se jako autor napínavých špionážních románů zasazených převážně do období studené války. Jeho příběhů si často všímali i filmaři. Připomeňte si nejznámější adaptace le Carrého románů.

Špión, který přišel z chladu (1965)

Režie: Martin Ritt

Hrají: Richard Burton, Claire Bloomová, Oskar Werner nebo třeba i Jiří Voskovec, toho času již v Americe

Špión Alec Leamas (Richard Burton) je po tragické smrti svého kolegy odklizen nadřízenými do ústraní. Propadá zoufalství a alkoholismu. Naději do života mu může dát jen nová mise, jež ho pošle do východního Německa. Leamas úkol přijímá jako osobní mstu vysoce postavenému politickému činiteli Dieteru Mundtovi, s nímž má již z dřívější doby nevyřízené účty.



Film byl stejně jako románová předloha velkým úspěchem u diváků i kritiky. Oskar Werner Werner za svou roli získal Zlatý glóbus.