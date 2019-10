‚Filmy od Marvelu jsou opovrženíhodné.‘ K válce proti superhrdinům se přidal i režisér Kmotra

LOS ANGELES Režisér Martin Scorsese začátkem října naštval fanoušky superhrdinských filmů, když o dílech prohlásil, že nejsou skutečnou filmařinou. Podle režiséra oceňované trilogie Kmotr Francise Forda Coppoly byl ale Scorsese ještě příliš mírný. Schyluje se k otevřené válce slavných režisérů s mašinérií na filmy podle komiksů?

Dnes již osmdesátiletý Francis Ford Coppola přebíral cenu Lumière za celoživotní přínos na filmovém festivalu ve francouzském Lyonu. Při té příležitosti odpovídal na dotazy novinářů. „Když Martin Scorsese řekl, že filmy od Marvelu nejsou skutečná kinematografie, tak měl naprostou pravdu. Očekáváme, že se z filmů něco naučíme, že si odneseme nějaké zkušenosti, osvícení nebo třeba inspiraci,“ prozradil režisér to, co si myslí o nedávných Scorseseho výrocích.

„Opravdu netuším, zda si někdo odnese něco z toho, že prakticky sleduje pořád ten samý film dokola a dokola. Martin byl příliš mírný, když řekl, že to není kinematografie. Když neřekl, že jsou ty filmy opovrženíhodné, tak to musím říct já,“ dodal.



Režisér Francis Ford Coppola přebírá cenu Lumière za celoživotní přínos.

Vše začalo rozhovorem, který začátkem října poskytl režisér Martin Scorsese, mezi jehož nejlepší snímky patří například Vlk z Wall Street, Letec či Mafiáni, společenskému magazínu Vulture ku příležitosti uvedení svého nového filmu Irčan. Na otázku, jestli viděl nějaké filmy od Marvelu odpověděl, že se snažil na ně podívat, ale není to pro něj opravdová filmařina. „Nejsou to filmy, ve kterých se postavy snaží sdělovat skutečné emoční a psychologické zážitky jiným postavám,“ vysvětlil režisér svůj postoj. Dodal, že superhrdinské filmy dělají z filmového řemesla zábavní park.

Naštvané reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Scorseseho výroky okomentovali například režisér Taika Waititi, scenárista a režisér Joss Whedon, režisér James Gunn nebo herec Samuel L. Jackson.

Každý má právo na názor

Podle herce Samuela L. Jacksona, který ve filmech od Marvelu hraje velitele organizace S.H.I.E.L.D Nicka Furyho, je to normální reakce. Protože ne všem se líbí zase to, co točí Scorsese. Scorseseho výrok je podle herce stejný, jako kdyby režisér řekl, že animovaný králík Bugs Bunny není vtipná postava.

„Spousta Italoameričanů si určitě myslí, že by o nich Scorsese takové filmy točit neměl,“ narážel Jackson na režisérův film Mafiáni (1990), který vypráví o americké rodině původně italských mafiánů. „Každý má právo na názor, je to v pořádku. Nikdo kvůli názoru někoho jiného nepřestane točit filmy,“ dodal.

„Martin Scorsese je určitě jedním z mých pěti nejoblíbenějších režisérů. Kdysi mě dopálilo, když kritizovali jeho Poslední pokušení Krista (1988) a přitom ten film ani neviděli. Teď jsem smutný z toho, že on stejným způsobem shazuje moje filmy,“ reagoval na sociálních sítích režisér James Gunn, který pro Marvel natočil dvojici filmů o Strážcích galaxie.

James Gunn se nyní na svém Instagramu vyjádřil i ke Coppolovu výroku. „Mnoho z našich dědečků si myslelo, že jsou všechny mafiánské filmy stejné. Mnozí je nazývali opovrženíhodnými. Někteří si mysleli to samé o westernech,“ napsal. „Některé superhrdinské filmy jsou otřesné, některé jsou krásné. Stejně jako gangsterky a westerny (a obecně prostě všechny filmy), ne každý je dokáže docenit. Nezvládnou to ani někteří filmoví géniové. Je to naprosto v pořádku,“ dodal.