Fobie z vajíček i zaujatost proti blondýnkám. Co možná nevíte o Alfredu Hitchcockovi?

V úterý 13. srpna by oslavil 120. slavný režisér Alfred Hitchcock, který ovlivnil celé generace umělců. Server Lidovky.cz vám přináší osm věcí, které jste možná o slavném režisérovi nevěděli.

Psycho si zaplatil ze svého

Snad nejznámějším filmem Alfreda Hitchcocka je atmosferický horor Psycho (1960). Ten si ale tou dobou již velmi známý režisér musel celý zaplatit. Studiu Paramount Pictures, se kterým měl Hitchcock smlouvu, se nelíbila odvážná zápletka a odmítlo ho financovat. Se studiem se ale dohodl na tom, že film zaplatí, když k němu bude vlastnit 60 % práv. Aby ušetřil, pro natáčení přizval štáb svého televizního seriálu Alfred Hitchock uvádí, který sice neměl s velkými filmy žádnou zkušenost, ale byl pochopitelně mnohem levnější.

Hitchcockův odvážný risk se vyplatil - z Psycha se stal kultovní hit. Režisér na filmu údajně vydělal více než 6 milionů dolarů, což by na dnešní peníze bylo více než 50 milionů.

Měl odpor k vajíčkům



“Mám strach z vajíček. Je to horší než strach, budí ve mě bytostný odpor. Ta bílá věc okolo bez děr. Viděli jste někdy něco odpornějšího, než praskající žloutek, ze kterého vytéká ta žlutá tekutina? Krev je naštěstí červená. Vajíčko je ale odpudivě žluté. Nikdy jsem žloutek neochutnal, hnusí se mi,“ prohlásil režisér v jednom z rozhovorů.



Mistr od mistra



Jedním z hlavních Hitchcockových učitelů byla i legenda němého filmu Friedrich Wilhelm Murnau. Britská filmová společnost v roce 1924 poslala Hitchcocka do Postupimi, kde měl pomáhat s natáčením filmů The Prude´s Fall a The Blackguard, ke kterým byl i spoluautorem scénáře.

V té době tam Murnau, autor například Upíra Nosferatu (1922) nebo Fausta (1926), natáčel svůj film Poslední štace. Na Hitchcocka musel režisér velmi zapůsobit. „Od Murnaua jsem se naučil, jak vyprávět příběh beze slov,“ řekl kdysi Hitchcock. Tradovalo se, že Hitchcock své filmy točil tak, aby byly pro diváka srozumitelné i v případě, že se zcela vypne zvuk.

Vše je ztraceno...?



Hitchcock sám začínal na němých filmech. Hned na počátku jich sám natočil (nebo jich pomáhal natočit) hned devět, ale do relativně nedávné doby se předpokládalo, že jsou všechny nenávratně ztracené. V roce 2011 se ale v jednom malém filmovém archivu na Novém Zélandu stal učiněný filmový zázrak. Badatelé nalezli tři z celkových šesti pásek snímku Bílý stín (1923), jednoho z vůbec prvních Hitchcockových filmů.

Nebyl sice režisérem filmu, tím byl jeho krajan Graham Cutts, ale Hitchock snímku napsal scénář a figuroval u něj jako pomocný a umělecký režisér. V té době mu bylo 24 let. Příběh vypráví o dvou sestrách - jedné dobré a jedné zlé.



Něco proti blondýnám?



Alfred Hitchcock do svých filmů často obsazoval blonďaté herečky. Podle něj z nich totiž byly nejlepší oběti. Podle deníku The Guardian kdysi prohlásil, že blondýny jsou jako čerstvý sníh, na kterém jsou nejlépe vidět krvavé stopy.

Herečka Kim Novaková ve filmu Alfreda Hitchcocka Vertigo.

Ve svých filmech i „hrál“

Alfred Hitchcock se odmítal smířit se sezením mimo záběr. Rád se ve svých filmech alespoň na chvíli objevil. Hitchcocka tak mohou v záběrech (někdy jen na několik málo sekund) spatřit diváci hned 39 jeho filmů.

Ve filmu Záchranný člun (1944) se režisér objevuje v reklamě na hubnoucí přípravek v novinách, které čte jeden z hrdinů. Snímek Nepravý muž (1956) zase obsahuje jedinou jeho mluvící „roli“ - Hitchcock skrytý ve stínech odříkává divákům úvod k filmu.



Nedoceněný



Pro někoho může možná být poněkud fascinující, že Hitchcock se nikdy nedočkal Oscara. Byl nominován za režii filmu Rebecca (1940), který nakonec získal „alespoň“ cenu za nejlepší filmu, a dále také snímků Záchranný člun (1944), Rozdvojená duše (1954), Okno do dvora (1954) a Psycho (1960). Vysněné režisérské sošky se ale nikdy nedočkal.

Zařadil se tak po bok Oscarem neoceněných velikánů, jakými bezesporu byli Stanley Kubrick, Orson Welles nebo Ingmar Bergmann. Akademie mu alespoň v roce 1967 udělila pamětní cenu Irvinga G. Thalmberga.

Walt Disney, můj nepřítel

Hitchcock začátkem šedesátých let požádal Walta Disneyho o povolení natáčet v jeho zábavním parku. Mělo jít o několik scén pro film Slepý muž (The Blind Man) s Jimmem Stewartem v hlavní roli. Disney ale požadavek rázně zamítl a film díky tomu nikdy nedopadl. Důvodem odmítnutí měl být „ten odporný film Psycho“.