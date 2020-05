Gangsterka nikdy nebyla hezčí. Česká videohra Mafia se dočká vylepšené verze

PRAHA Videohru Mafia: The City of Lost Heaven vyvinulo brněnské studio Illusion Softworks v roce 2002. Hra sázela na otevřené město, poutavý příběh a v tuzemsku i na skvělý český dabing s Markem Vašutem v hlavní roli. Nová Mafia bude dostupná 28. srpna. Vyjde i v rámci Mafia Trilogy, balíčku všech tří vylepšených dílů herní série dohromady.

Píšou se dvacátá léta. Thomas „Tommy“ Angelo, původně taxíkář, později člen rodiny Salieri, mafiánů ve fiktivním městě Lost Heaven. První Mafie snad víc než cokoliv předtím předvedla hráčům na celém světě, že čeští vývojáři mají zlaté ručičky. Mafie byla víc než jen městský simulátor ve stylu populární videoherní ságy Grand Theft Auto. Nabídla duši, atmosféru a realističnost. Policie hráče například pokutovala třeba jen za to, že projel na červenou. To do té doby v herním světě nejspíš nikdo neviděl.

Když tedy studio 2K oznámilo, že se Mafia, srdcová věc snad každého českého hráče, dočká kompletního „faceliftu“, internet ožil nadšenými reakcemi.





Hra míří PC a konzole současné generace - PlayStation 4 a Xbox One. O tom, zda hra vyjde i na konzolích příští generace, které by se na trh měly dostat ještě letos, se zatím nemluví.



Spekuluje se samozřejmě o tom, jestli nová Mafie hráčům zprostředkuje český dabing, ačkoliv hra už je dílem mezinárodního studia a ne české party z Brna. Definitivní odpověď na tuto otázku by mohla přijít již v úterý 19. května, jak slibuje distribuční společnost Cenega Czech. Ve stejný den by totiž mělo přijít oficiální velké odhalení a snad i plnohodnotná herní ukázka.



Kromě prvního dílu Mafie se svých vylepšených verzí dočkají i druhý a třetí díl. Ačkoliv jednička je kvůli stáří původní hry překopaná takřka od základů, u zbylých dvou dílů stačilo jen „vyhladit vrásky“. Vylepšení se v tomto případě týká hlavně vylepšené optimalizace a vyhlazení grafiky.

Druhý díl série vyšel původně v roce 2010. Hráč ovládá potomka italských emigrantů Vita Scalettu v přístavním městě Empire Bay. Děj je zasazen do čtyřicátých a padesátých let minulého století. Za hrou stálo české studio 2K Games Czech, dceřiná společnost Take-Two Interactive.

Na třetím dílu z roku 2016 už pracovalo mezinárodní studio Hangar 13. Děj se tentokrát přesunul do konce šedesátých let a města New Bordeaux, volně inspirovaného americkou Louisianou. Hráč ovládá postavu Lincolna Claye, veterána z Vietnamu. Třetí Mafia je nejhůře přijímaným dílem série. Podle kritiků byla hra nedodělaná a opakovaly se v ní ty stále stejné úkoly.