George R. R. Martin vydává novou knihu ze světa Hry o trůny. Kritika ji nešetří

LOS ANGELES Románová kniha Oheň a krev (Fire & Blood) se věnuje dlouholeté historii vladařského rodu Targaryenů. Kritici ale novince George R. R. Martina vyčítají, že jde o pouhou spisovatelovu prokrastinaci, protože se mu nechce dopisovat dvě zbývající knihy ságy. Kniha vychází v anglickém originále 20. listopadu.

Drak ve znaku a motto Oheň a krev - takový je rod Targaryenů, který vládnul Západozemí po tři století. George R. R. Martin ve své nové románové knize rekapituluje historii tohoto rodu do nejmenších podrobností. Problémem ale je, že fanoušci již sedm let čekají na knihu Vichry zimy, pokračování ságy Písně ledu a ohně. To se odrazilo i v kritických ohlasech.

„V zásadě je to dlouhé shrnutí padesáti knih, které nikdy nenapíše. Takhle knížka vznikla jen kvůli tomu, že není se dokopat k napsání těch dvou, na které fanoušci ságy Písně ledu a ohně netrpělivě čekají,“ popsal Martinovu domnělou prokrastinaci Hugo Rifking z deníku The Times.

„Skvělý vypravěčský talent a dar strhujícího příběhu od George R. R. Martina v tomto suchém výčtu historie naprosto chybí,“ neskrývá rozčarování web Publishers Weekly. Web iNews o knize napsal, že je „přecpaná“. Chvílemi má svými vyčerpávajícími seznami různých jmen připomínat dokonce Bibli.

Ne všechny recenze ale knihu cupují. Například web Sunday Times knihu označil za „mistrovské dílo historické fikce“.