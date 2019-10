Harley Quinn se osamostatnila od Jokera. V první ukázce na nový snímek dává dohromady ženský tým

Snímek Birds of Prey jde do kin s českým podtitulem Podivuhodná proměna Harley Quinn. To je trefné, protože se v něm hlavní hrdinka Harley (Margot Robbiová) stala úplně novou hrdinkou, než jakou byla v nepříliš úspěšném Sebevražedném oddílu. Snímek zamíří do českých kin 6. února.

Ženský tým ve složení Harley Quinn, Huntress (Mary Elisabeth Winsteadová), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) a policistky Montoyové (Rosie Perezová) se musí tentokrát obejít bez mužů. Harley totiž dala Jokerovi (Jared Leto) košem. Nebo on jí? To je vlastně celkem jedno. Důležité je, že proti excentrické divě (jak se ona sama ráda nazývá) stojí padouch Black Mask, kterého ztvárnil oceňovaný Ewan McGregor (Star Wars, Trainspotting). Ten si na likvidaci dámiček najal sociopatického sériového vraha Viktora Szazse (Chris Messina). Tohle bude divoká jízda! Do režisérského křesla šílené komiksové podívané usedla režisérka Cathy Yanová (Dead Pigs, Acording to my Mother). Autorkou scénáře je Christina Hodsonová (Bumblebee, V pasti).