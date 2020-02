Harley Quinn se v kinech nedaří. Komiksový snímek Birds of Prey tak překvapivě mění svůj název

LOS ANGELES Snímek Birds of Prey má po prvním víkendu v kinech (opening weekend) nejhorší start v kinech v rámci všech filmů z komiksové stáje DC. Aby „feministická“ akční podívaná neskončila v rudých číslech, rozhodli se distributoři pro velmi nezvyklý krok - snímek po pouhých několika dnech změní svůj distribuční název. Českého názvu by se změna ale týkat neměla.

Akční jízda ve stylu marvelovského Deadpoola má tu výhodu, že do boje o diváky šla s velmi nízkým rozpočtem (alespoň na akční komiksový film) zhruba 85 milionů dolarů. Předpovědi za první víkend v amerických kinech odhadovaly zisk okolo 50 milionů dolarů. Tým ženských hrdinek si však odnesl jen něco málo přes 33 milionů. Ve zbytku světa byla situace lepší a Birds of Prey si přišly na dalších 46,5 milionů.

Americký neúspěch distributora snímku, společnost Warner Bros., pořádně vyděsil. Rozhodla se proto snímek přejmenovat tak, že jeho hlavní hrdinku z dovětku názvu přesune přímo do popředí.



Americký distribuční název snímku se mění z Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) na srozumitelnější a kratší Harley Quinn: Birds of Prey.

Snímek přitom sbírá poměrně pochvalné recenze. Na agregátním recenzním serveru Rotten Tomatoes má v současné chvíli od kritiky 80 % z 297 recenzí (údaj k 11. únoru).

So AMC had an issue with fitting #BirdsOfPrey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn into their app. Well. Not anymore. pic.twitter.com/mQJrbZulol — Stitch Kingdom (@stitchkingdom) February 10, 2020

Sexy a šílená

Ženský tým ve složení Harley Quinn (Margot Robbie), Huntress (Mary Elisabeth Winsteadová), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) a policistky Montoyové (Rosie Perezová) se musí tentokrát obejít bez mužů. Harley totiž dala Jokerovi (Jared Leto) košem. Nebo on jí? To je vlastně celkem jedno.

Důležité je, že proti excentrické divě (jak se ona sama ráda nazývá) stojí padouch Black Mask, kterého ztvárnil oceňovaný herec Ewan McGregor (Star Wars, Trainspotting). Ten si na likvidaci dámiček najal sociopatického sériového vraha Viktora Szazse (Chris Messina).

Do režisérského křesla šílené komiksové podívané usedla režisérka Cathy Yanová (Dead Pigs, Acording to my Mother). Autorkou scénáře je Christina Hodsonová (Bumblebee, V pasti).