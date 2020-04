HBO Max odstartuje již v květnu. Bude dražší než Netflix, sází třeba na kompletní Přátelé

Očekávaná streamovací platforma HBO Max dostala oficiální datum spuštění. 27. května zahájí provoz v USA a během roku hodlá expandovat i do Evropy. Nabídne nejvíce obsahu ze všech produktů HBO. Speciálně se zaměří na produkty zábavního konglomerátu WarnerMedia.

Jak již název MAX napovídá, bude služba nabízet největší množství obsahu ze všech platforem provozovaných společností HBO. Služba HBO Go bude fungovat nadále, udrží si svou nižší cenovku, ale bude nabízet jen část obsahu. Výjimku tvoří původní seriály a filmy HBO (Westworld, Hra o trůny...), které budou obě služby nabízet stejně.

Velkým lákadlem HBO Max je kompletní katalog zábavního konglomerátu WarnerMedia. Například oblíbený sitcom Přátelé tak změní službu a zmizí z Netflixu, kde se dosud nachází. Jedním z velkých lákadel při spuštění měla být právě nová epizoda Přátel. Natáčení se ale kvůli koronavirové pandemii odložilo na neurčito.

Dále služba po spuštění nabídne asi 10 tisíc hodin obsahu. Do nich patří filmy jako Matrix, Pán prstenů, komiksové podívané od DC a Marvelu, seriály Teorie velkého třesku nebo Rick a Morty.

HBO také pro službu Max zapracuje na originálním obsahu. Zatím příliš konkrétních detailů známo není, ale společnost například podepsala smlouvu s oblíbeným režisérem J. J. Abramsem na tři vysokorozpočtové seriály.

HBO Max bude stát 14,99 dolarů měsíčně (zhruba 380 korun). To je přesně o dva dolary více, než stojí HD balíček konkurenčního Netflixu (zhruba 330 korun).

Nejlepší to v tuto mají předplatitelé služby HBO Now, která je dostupná jen v Americe. Za své peníze dostanou program HBO v televizi, předplatné HBO Go a k tomu od konce května ještě HBO Max bez navýšení ceny.