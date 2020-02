Herec Kiefer Sutherland přiveze do Lucerna Music baru svoje písničky

Slavnou hollywoodskou hvězdu Keifera Sutherlanda budou moc tuzemští fanoušci vidět živě v neobvyklé roli zpěváka a kytaristy v sobotu 15. února v pražském Lucerna Music Baru.

Kiefer Sutherland je více než třicet let profesionálním hercem s rolemi ve filmech jako Stand By Me (Stůj při mně), The Lost Boys (Ztracení chlapci), Young Guns (Mladé pušky), Flatliners (Hráči se smrtí), A Few Good Men (Pár správných chlapů), A Time to Kill (Čas zabíjet), Dark City (Smrtihlav), Melancholia a ve westernu Forsaken. Hrál i v televizní sérii 24 (24 hodin).

Jako hudebník vydal Kiefer Sutherland po svém kritikou velmi příznivě přijatém debutu Down In A Hole z roku 2016 vloni v dubnu u firmy BMG své druhé album Reckless & Me. V období mezi vydáváním desek a natáčením filmů je Sutherland vlastně neustále na turné. Anglický The Guardian napsal: „Hvězda akčních filmů předvedla skvělý koncert country hudby nasáklé whiskou,“ zatímco americký Rolling Stone tvrdí, že „jeho netuctový hlas je prodchnutý vášní.“

Album Reckless & Me organicky vznikalo během Sutherlandova koncertování na podporu debutu. Autorem deseti skladeb je výhradně Sutherland s občasným přispěním dlouholetého přítele a producenta Jude Colea.

Album se nahrávalo ve dvou etapách po čtyřech dnech v Capitol Studios v Los Angeles. Sutherland byl mimo jiné inspirován fotografií Paula McCartneyho, který se díval na fotografii Franka Sinatry. Nahrávání se zúčastnili slavní hudebníci, jako jsou kytarista Waddy Wachtel (Stevie Nicks), bubeník Brian MacLeod (Sheryl Crow) a legendární klavírista Jim Cox.

Základem Sutherlandových písní je country, ale kořeněná vlivy folku, rocku, blues a dalších žánrů, tak trochu ve stylu Toma Pettyho nebo Bruce Springsteena. „Jako herec vím, že schopnost navázat spojení s publikem spočívá v síle příběhu nebo postavy,“ říká Sutherland. „Ale písničky jsou něco jiného. To jsou osobní příběhy mého života. I když mám v životě štěstí, jsou věci, kterým se vyhnout nedá – vaši přátelé umírají, něco vás hodně zklame, někdo vám zlomí srdce. Doufám, že moje písničky pomohou mně i publiku uvědomit si, že nikdo z nás v tom nejede sám. V tom je jistá úleva. Alespoň pro mě.”