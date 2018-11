Herecký koncert Jude Lawa do rytmu techna. Pět důvodů, proč sledovat Mladého papeže

VATIKÁN/PRAHA Mladý papež pije dietní kolu a rád si zakouří. Minisérie Paola Sorrentina za dva roky neztratila nic na své působivosti. Nyní ji navíc každé úterý ve 22:00 vysílá Česká televize. Server Lidovky.cz vám přináší pět důvodů, proč by byla škoda nechat si Mladého papeže ujít.

Hlavní postavu vysoce hodnoceného seriálu představuje papež Pius XIII., vlastním jménem Lenny Belardo. Ten se stal novou hlavou katolické církve zcela nečekaně, zvolen byl na základě zákulisního taktizování kardinálů během papežské konkláve. Ve svých 47 letech se stává nejmladším a zároveň prvním severoamerickým papežem. V očekáváních státního vatikánského tajemníka by měl nový papež představovat umírněný most mezi pokrokovým a konzervativním křídlem římskokatolické církve. Lenny se ovšem od samého začátku svého pontifikátu projevuje jako prozřetelný zákulisní hráč, který se rychle dokáže zorientovat v síti vatikánských intrik a pomluv. Jeho suverénní počínání je nepředvídatelné a chytře si začíná budovat síť vlastních spolupracovníků. Zároveň ovšem dokáže projevit hluboký zármutek a soucit se svými bližními i těmi nejchudšími věřícími. Klade si hluboké otázky ve vlastním vztahu k víře a ve své rozporuplnosti se stává složitou hádankou nejen pro své okolí. (distribuční text)

Nepřekonatelný Jude Law



Papeže Lennyho Bellarda si zahrál americký herec Jude Law. Ten i touto seriálovou rolí dokázal, proč je jedním z nejžádanějších herců současnosti. Kritika téměř bez výjímky chválí jeho herecký výkon v Mladém papežovi vychválila a prohlášení, že jde o herecký koncert ušitý jemu na míru, by nebylo daleko od pravdy.

Sorrentinova další Velká nádhera

Italský oscarový režisér Paolo Sorrentino je známkou kvality. Jeho Velká nádhera (2013) vyhrála Oscara i Zlatý glóbus za nejlepší cizojazyčný film. I jeho Mládí (2015) s Michaelem Cainem v hlavní roli sbíralo ocenění na festivalech po celém světě. Mladý Papež, který měl premiéru v roce 2016, plynule navázal na režisérovu silnou linku kvality.

Vizuálně podmanivá podívaná

Jak už bývá u Sorrentina zvykem, jeho díla jsou zajímavá a poutavá také po vizuální stránce, navíc záběry jsou pomalé, takže divák nemá pocit, že je zmítán prostorem a časem, ale může se kochat dokonalými obrazy, které režisér vytváří. Mladý papež je jako lok dobrého mešního vína - první ochutnání je intenzivní, ale sladkost na patru přetrvává ještě dlouho.



Mrazení v zádech

Mladý papež občas na diváka zaútočí břitkým humorem, ale jeho jádro spíše vyděsí. Sorrentino představuje charakterovou studii ambiciózního člověka, která by se dobře vyjímala v kterékoliv učebnici psychologie. Papežův postup je chladný, metodický a ve svých důsledcích děsivý. Mohlo by se to stát i v reálném světě? Dost možná ano. Proto je seriál působivý i svým poselstvím.

Soundtrackové chvalozpěvy

Hudební doprovod Mladého papeže bije techno rytmy. O úvodní znělku seriálu se postaral německý umělec Recondite, jehož spolupráce se Sorrentinem katapultovala na výslunní. Recondite, vlastním jménem Lorenz Brummer, vydal od roku 2012 již čtyři desky. „Melancholické neznamená hned temné. Muzika může být šťastná a zamyšlená zároveň,“ promluvil o své hudbě Recondite.