Hudební festival Sloth Sabbath láká na to nejlepší z tuzemských sludge a stoner metalových kapel

PRAHA Těžké kytarové riffy, hutné basy, pomalé a tvrdé bicí, temnota a peklo, zdi z repráků, ze kterých se Vám bude třást celé tělo. Takhle by se dal charakterizovat první ročník (snad ne poslední) malého festivalu Sloth Sabbath. Již 13. dubna. Celá akce je navíc vegan friendly.

Sludge/doom a stonerové koncerty jsou na našem území celkem běžné a kapely v okruhu zarytých fanoušků i známé, ale ještě se v takovém množství nesjely na jednom místě, aby duněly až do rána pro všechny příznivce temna.

Přijedou plzeňští stoner metalisti Acid Row, kteří jsou symbolem skvělé party i show, liberečtí Source of Sadness přijedou se zbrusu novým doom/death metalovým albem, z Napajedel přijedou temní doomový Anthropid, o další sludge doomový náser se postarají TarLung z Vídně a stejně nekompromisní Blues for the Redsun z Holešova, kteří jsou mezi nejen pražskými příznivci zlotemna dobře známí.



Z Olomouce přijedou stonerrockeři Greynbownes se svými našlapanými riffy, nová temná sludgová partička složená z ostřílených pekelníků Rato triste a vypálení sludge doomový Rottinng Beetroot. Na celé akci se bude podávat domácí veganské jídlo.

Mayapur pokojíček je dobre dostupný klub na kraji Prahy - na pomezí Modřan a Braníku. Díky své lokalitě daleko od obytných domů se tam noční klid příliš neřeší. Nic nebrání pořádné party all night!