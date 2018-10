Hvězda baletního nebe. Sergei Polunin vystoupí v Česku vůbec poprvé

PRAHA „Enfant terrible“ světového baletu Sergei Polunin, jeden z nejtalentovanějších umělců své generace, přiváží poprvé do Prahy představení Satori, které uvede ve dnech 18. a 19.dubna 2019 ve Foru Karlín.

Byl zázračným dítětem a nejmladším prvním tanečníkem Královského baletu v Londýně. Ale také „bad boyem“, Jamesem Deanem baletu, který baletní svět skandálně na čas opustil. Pak ale následoval jeho triumfální návrat. Dnes účinuje v hollywoodských filmech i v reklamách nejluxusnějších módních značek a jeho baletní představení se vyprodávají během pár minut.

Sergei Polunin se narodil 20. listopadu 1989 v ukrajinském městě Cherson, ale rodina se kvůli jeho pohybovému nadání brzy přestěhovala do Kyjeva. Veškeré rodinné finance šly na jeho taneční budoucnost – zatímco matka zůstala se synem, otec odjel jako manuální pracovník do Portugalska a babička jako ošetřovatelka do Řecka. Opět je spojil až Poluninův úspěch. Ve třinácti letech uspěl v konkurzu do prestižní Royal Ballet School v Londýně. Podle svých slov znal jen balet a spánek, tančil víc a lépe než všichni ostatní, takže už ve dvaceti se stal nejmladším prvním tanečníkem.

Jenže zároveň ho balet přestával bavit. Vzal mu dětství i pubertu - a on si to začal vynahrazovat. Alkohol, drogy, skandály. 24. ledna 2012 londýnský Královský balet opustil. Zdůvodnil to slovy: „Umělec ve mně umřel.“



Vzřísit mu ho o tři roky později pomohl až slavný fotograf a režisér David LaChapelle, který s ním natočil klip na píseň Take Me To Church irského zpěváka Hoziera. Video se stalo internetovým hitem a jméno Sergeje Polunina synonymem baletu. A to ho k němu přivedlo nazpátek.

Na každé představení bude k dispozici pouze 1100 vstupenek, které budou uvedeny do prodeje společností Ticketportal v pondělí 8.října v 10 hodin. Rezervace lístků nebude možná.