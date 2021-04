Ikonický western nebo rozpustilá alkoholová komedie. Na co se podívat v televizi neděli?

PRAHA Na co se dívat v televizi v neděli 4. dubna. Server Lidovky.cz vám přináší pět tipů.

Lucie, postrach ulice

Nova Cinema, 11:10

Co ona to ta Lucie zase vyvedla?! Šestileté děvčátko tráví poslední prázdniny před nástupem do školy v naprosté nudě. Všichni její kamarádi jsou totiž ještě někde na dovolené. Jediný parťák na hraní v okolí je ale raubíř Osvald. Ten Lucii navede ke krádeži v obchodním domě. Když ale dívka sáhne po krabičce s modelínou, začnou se dít věci...

Chlapec a pelikán

Prima Love, 12:15

Snímek na motivy románu vypráví o mladém chlapci, který najde tři osiřelé mláďata pělikána. Mezi člověkem a zvířaty se rychle vytvoří pouto. Když pak na moři dojde k neštěstí, jsou to právě ptáci, kteří mohou zachraňovat životy...

Jára Cimrman ležící, spící

ČT1, 17:00

Životopis fiktivního génia s nezaměnitelným rukopisem dvojice Smoljak-Svěrák. Snímek Jára Cimrman ležící, spící právěm patří do zlatého fondu českých komedií.



Malý velký muž

ČT2, 20:00

Jacku Crabbovi je právě okolo sto dvaceti let, když začíná jistému reportérovi vyprávět příběh svého života. Jako malý kluk byl po přepadení skupiny osídlenců západu vychován kmenem Čejenů. Poté se vrátil zpátky mezi bílé a stal se pistolníkem a obchodníkem. Později se oženil s Indiánkou. Když byl kmen, mezi jehož členy žil, vyvražděn, nechal se najmout jako stopař armády, kterou vedl úhlavní nepřítel Indiánů - generál George Armstrong Custer...



Pařba ve Vegas

Nova Cinema, 22:30

Dva dny před svou svatbou odjíždí Doug a jeho tři kamarádi do Las Vegas na nezapomenutelnou party. Jenže když se ráno probudí s třeštící hlavou a kocovinou, zjistí, že si vlastně vůbec nic nepamatují. Je tedy potřeba posbírat se ze země a zjistit, co se minulý večer vlastně přihodilo.