Indická policie zatkla komika za vtipy, které neřekl. Stačilo, že se je prý chystal říct

INDAUR Bizarní případ se přihodil v Indii, kde policie kvůli vtipům zatkla mladého stand-up komika Munawara Faruquie. Žerty sice během jeho vystoupení nezazněly, ale podle policie stačilo, že se je Munawar chystal ve svém vystoupení říct. Ve vězení pobyl 25 dní.

Umělec z indické Bombaje si rád utahoval na adresu hinduistických bohů, čímž proti sobě popudil věřící. Se zákonem se kvůli potýkal ve dvou indických státech Madhjapradéši a Uttarpradéši.

V obou státech vládne hinduistická, pravicová a konzervativní Indická lidová strana (Bharatiya Janata). Hindové v nich tvoří většinovou populaci.

Když komik vystupoval ve městě Indaur ve státu Madhjapradéš, zaútočil na něj rozezlený dav věřících v sále, který vedl přítomný Eklavya Gaud, člen Indické lidové strany. Komik poté skončil v policejní cele.

Podle náčelníka městské policie Vijaye Khatriho existoval dostatek důkazů, aby ho policie zadržela kvůli nevhodným urážkám na adresu hinduistických božstev. Pro indický web Article 14 pak Khatri prohlásil, že Faruqui sice ten den urážlivé vtipy nepronášel, ale rozhodně se k tomu chystal.

Komik se hlásí k muslimské víře. Není to poprvé, co se dostal do problémů. Na internetu například koluje video z roku 2002, ve kterém komik zesměšňuje indický pogrom na muslimy, který se téhož roku seběhl ve státě Gudžarát.