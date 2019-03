Jazz jako hudba, jazz jako obraz. Jazz World Photo vyhlásí vítěze

Mezinárodní soutěž jazzových fotografů Jazz World Photo zahájí již nadcházející víkend putovní výstavu třiceti nejlepších fotografií z letošního ročníku soutěže a ocení autory tří nejlepších jazzových snímků roku.

Víkend ve znamení jazzu zahájí páteční vernisáž výstavy za účasti některých autorů, členů poroty a organizátorů v Galerii Města Trutnova. Výstava zde bude k vidění do 30. května, dále poputuje například do Frýdlantu, Třeboně, Košic a do Polska. Galerie finálových snímků je již nyní na www.jazzworldphoto.com.

Do šestého ročníku mezinárodní soutěže bylo zaregistrováno 353 snímků ze 43 zemí světa. Stejně jako každý rok byly fotografie anonymně hodnoceny osmičlennou odbornou porotou. Slavnostní vyhlášení vítězů letošního ročníku proběhne v sobotu 23. března v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Jazzinec ve společenském centru UFFO Trutnov.

Autoři tří vítězných jazzových fotografií obdrží ceny z dílny uznávaného designéra Jana Činčery, jež budou symbolizovat fotografický objektiv. V porotě soutěže zasedli mj. zpěvák a fotograf Dan Bárta, fotografové Ivan Prokop, Patrick Marek, Jiří Kučera a Jiří Turek nebo pořadatel Jazzince Tomáš Katschner.

V rámci hudebního programu sobotního večera zahrají Štěpánka Balcarová Sextet & Małgorzata Hutek s programem zhudebněných básní Juliana Tuwima, maďarské duo Kaltenecker & Markó a trio martinického klavíristy Grégoryho Privata.