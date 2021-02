Je libo ukopnutou hlavičku? Filmový Mortal Kombat se představil v krví nasáklé ukázce

LOS ANGELES Turnaj bojových umění, na kterém se rozhodne o osudu světa. Chystaná filmová adaptace bude prvním zpracováním videoherní předlohy, které se neštítí násilí. Ostatně i to ukazuje nová ukázka. Snímek se dočká dvojí premiéry v kinech a na HBO Max už 16. dubna.

Mladý bojovník Cole Young (Lewis Tan) je pronásledován záhadnými zabijáky v čele s ledovým nindžou Sub-Zerem (Joe Taslin). Brzy totiž zjistí, že je vyvolený reprezentovat Zemi v největším turnaji všech dob, Mortal Kombatu. Prohra v tomto klání ale neznamená jen odchod s prázdnou. Kromě řádně brutální smrti je totiž ve hře osud celé planety.

Společnost projekt oznámila už v roce 2011, ale pak byl na dlouhou dobu dán k ledu. Snímek bude režírovat Simon McQuoid, který je zatím znám spíše pro práci na reklamách, za kterou už ale posbíral několik cen. Do producentského křesla zasedne mistr hororu James Wan (Saw, Insidious, V zajetí démonů).



Autorem scénáře je Oren Uziel (22 Jump Street, Freaks of Nature). Ten v roce 2017 v rozhovoru pro magazín Collider řekl: „Je to skoro jako kdybyste vzali Avengers, nebo alespoň jejich scénář, a natočili to velmi dospělé a s těžkou brutalitou. Jsou to teda tak trochu Avengers a trochu Wanted (americký akční film z roku 2008).“

Herecky snímek sází převážně na neokoukané tváře. Nejznámější je mistr bojových umění Joe Taslim, jenž se mihl například ve vynikající historické sérii Bojovník nebo akční jednohubce Zátah.

Hlavně ne krev

Série Mortal Kombat se již třikrát objevila na stříbrném plátně. I přesto, že filmy byly kasovně úspěšné, kritici je povětšinou rozmetali. Původní snímek z roku 1995 našel pokračování v Mortal Kombat: Vyhlazení (1997). Série Mortal Kombat se i poněkud nepochopitelně dočkala animovaného seriálu pro děti. Ve všech adaptacích té doby muselo být násilí cenzurováno, což mělo za následek velký odklon od předlohy.

Populární série bojových videoher vznikla v roce 1992. Původně šlo o arkádové automaty firmy Midway, jenž si pronajímali provozovatelé zábavních podniků. Hra už v době svého vydání udivovala svou brutalitou, což je její poznávací znamení vlastně i dnes.

Série Mortal Kombat je také hlavním důvodem, proč v roce 1994 vznikla komise na věkové hodnocení (rating) videoher a jiného softwaru (ESRB). V některých zemích jsou dokonce některé díly zakazovány.

Jedenáctý řadový díl této série vyšel počátkem roku 2019 a prodal již více než 8 milionů kusů celosvětově. Autoři do hry stále přidávají nové hostující postavy, jež mohou změřit síly se stálými hrdiny série, jako jsou nidžové Scorpion nebo Sub-Zero.