John Malkovich jako sexuální predátor. Příběh Harveyho Weinsteina inspiroval dramatika

LONDÝN David Mamet, americký dramatik a scenárista, byl před rokem vyzván, aby napsal příběh Harveyho Weinsteina, hollywoodského filmového magnáta obviněného ze sexuálních deliktů i znásilnění, které rozjely celosvětovou kampaň #MeToo. Hra Bitter Wheat bude mít na začátku června premiéru v Londýně.

David Mamet se tématem sexuálního obtěžování už zabýval ve své asi nejznámější hře Oleanna z roku 1992. Drama, vněmž studentka obviní svého profesora, bylo skandálem a každé představení provázely doslova bitky odpůrců a zastánců v hledišti.

Fraška místo satiry

Mameta vždy zajímalo i prostředí Hollywoodu a showbyznysu jako takového, které predátory Weinsteinova typu doslova vyrábí. Divadelní „satiru“ na filmový průmysl Speed-the-Plow napsal už v roce 1988 a o dvacet let později ji uvedlo londýnské divadlo Old Vic s Kevinem Spaceym v hlavní roli zoufalého filmového producenta. A k Hollywoodu se vrátil Mamet i ve filmové komedii State and Main z roku 2000.

David Mamet sice bývá označován za satirika, sám o sobě ale tvrdí, že píše frašky. Bitter Wheat je „černá fraška o filmovém magnátovi, který se choval hodně špatně“. Jako otec tří dcer a malého syna o hře autor napsal: „Každá společnost se musí konfrontovat s neovladatelným duchem sexuality a zkouší nejrůznější způsoby, jak s ním zacházet, a žádný nefunguje dost dobře. Potíže nastávají, když změníme způsoby, což se zdá, že právě děláme. Lidé se zblázní. Začnou se navzájem trhat na kusy.“ Hra „strhává obvaz na hnisající ráně, kterou je showbyznys“. A hlavní postava Barney Fein jako „monstrózní šéf studia stejně jako jeho prapředek, minotaurus, požírá mláďata, která vlákal do své jeskyně“.

Je to hlavně hra o showbyznysu

Roli Feina svěřil Mamet, který bude představení i režírovat, Johnu Malkovichovi. Podle hercova mínění se hra mnoha lidem nebude líbit, ale on ji považuje za skvěle napsanou. Na otázku, jestli se komedie může vyjádřit k vážným obviněním, jakými jsou sexuálního obtěžování, znásilnění i vyhrožování, která Weinstein stále odmítá, Malkovich řekl, že řada velkých her evokuje pocity smíchu i pláče a spousta dobrých komedií balancuje na křižovatce mezi bolestí a fraškou.

John Malkovich pracoval s Weinsteinem na filmu Rounders, a přestože se tvrdí, že všichni v Hollywoodu věděli o Weinsteinově „sexuálním chování“, on se s tím nikdy v souvislosti s Weinsteinovým jménem nesetkal. Ostatně Barney Fein není Weinstein. Bitter Wheat je podle něj především o showbyznysu a o tom, jak se lidé v důležitých pozicích šéfů studií chovali a chovají více či méně celé století. Ten nápad možná vznikl jako reakce na zprávy o Weinsteinovi, ale byl to prvotní impulz, se kterým David Mamet dál pracoval.

Z dalšího obsazení jsou zatím známá jenom dvě jména. Feinovu asistentku Sondru bude hrát Doona Mackichanová a dále bude ve hře debutovat Ioanna Kimbooková. Inscenace se bude hrát v londýnském Garrick Theatre od 6. června do 14. září tohoto roku.

A ještě jeden kus se stejným tématem se chystá v Londýně příští měsíc v Playground Theatre. One man show s názvem Harvey napsal a ve vlastní režii si ji i zahraje Steven Berkoff.