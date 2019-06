Pod vedením Johna Zorna se na jeden večer přestěhuje New York do Prahy

Zní to jako laciný bonmot, ale je to vlastně pravda: ve čtvrtek 20. června se prakticky vylidní kluby i zkušebny newyorských avantgardních hudebníků, protože v nich nebude mít kdo hrát. Všichni důležití si dají dostaveníčko v pražském Foru Karlín na koncertním večeru The Bagatelles Marathon.

Společným jmenovatelem večera je jméno Johna Zorna. Jednoho z nejčinorodějších hudebníků, co kdy chodili po zemi. Umělce širokého záběru od soudobé klasické hudby, přes filmové soundtracky, improvizovanou alternativní hudbu, v podstatě čistý jazz a moderní židovský klezmer až po rockové a vysloveně hardcorové experimenty.

Už od 70. let je John Zorn hybatelem takzvané downtown hudební scény, ke které se počítají desítky hudebníků, skladatelů a skupin. Nejen jako mimořádně produktivní tvůrce, ale také jako hudební vydavatel na své značce Tzadik, která vydala od založení v roce 1995 přes sedm set titulů, nebo jako provozovatel klubu The Stone, v němž se kromě mnoha koncertů odehrály i desítky workshopů progresivní hudby.

Jedním ze Zornových děl z poslední doby je cyklus The Bagatelles. Autor jej složil mezi březnem a květnem roku 2015 a dohromady čítá na tři sta(!) skladeb a hudebních témat. Výběr zhruba padesáti z nich bude právě na programu skoro pětihodinového koncertu nachystaného do Fora Karlín pod názvem The Bagatelles Marathon.

Za tím účelem se Zornem do Prahy přijede skutečný instrumentální výkvět newyorské avantgardy sdružený do čtrnácti těles i sólových výstupů. Vzhledem k „velikosti“ prezentovaných jmen lze vlastně bez nadsázky říci, že The Bagatelles Marathon nebude standardní koncert, nýbrž vysloveně hvězdně obsazený festival newyorské avantgardy – něco takového v Česku ještě k vidění nebylo a dlouho nebude.

Někteří účinkující už českým fanouškům zahráli několikrát v různých jiných sestavách, ale například Zorna samotného jsme naživo zatím viděli jen jednou, v pražském Divadle Archa v roce 2000 v rámci festivalu Alternativa, pořádaného sdružením Unijazz.

Waitsova pravá ruka

Právě před oněmi devatenácti lety přivezl do Prahy John Zorn svoji skupinu Masada, jeden z svých nejznámějších projektů, který nemůže chybět ani tentokrát v rámci The Bagatelles Marathonu. Tedy vlastně čistě jazzové kvarteto sestavené z velmi známých exponentů americké scény, z nichž každý udržuje řadu dalších aktivit včetně sólové dráhy. Zornův saxofon v Masadě doplňuje trubka Davea Douglase, kontrabas Grega Cohena a bicí Joeyho Barona.

Dalším hvězdně ve stylu „all stars“ obsazeným souborem je John Medeski Trio, pojmenované po světově proslulém klávesistovi, známém zejména z tria Medeski, Martin And Wood. Partnery ve skupině, která přijede zahrát Zornovy skladby, jsou Medeskimu významný avantgardní kytarista Dave Fiuszynski (mj. spoluhráč známé japonské klavíristky Hiromi) a bubeník Calvin Weston.

John Medeski si zahraje ve Foru Karlín ještě s jedním souborem, nazvaným Nova Quartet. I jeho soupiska zní posluchačům amerického moderního jazzu, ale i rocku, velmi povědomě: vibrafonistu Kennyho Wollesena známe kromě Zornových projektů třeba z kapely Sex Mob nebo alb Johna Scofielda, basista Trevor Dunn byl oporou progresivních rockových kapel Mr. Bungle, Fantomas a Tomahawk, a bubeníka Joeyho Barona už jsme zmínili v souvislosti s kapelou Masada.

Na The Bagatelles Marathonu bude k slyšení také řada velice zajímavých kytaristů. V první řadě Marc Ribot, rozhodně jeden z nejvýznamnějších představitelů kytarového hledačství, známý nejen ze spolupráce s Johnem Zornem nebo z mnoha vlastních projektů (nedávno v Praze koncertoval se svou rockovou kapelou Ceramic Dog), ale také jako zásadní spolutvůrce soundu nejlepších desek kultovního alternativního písničkáře Toma Waitse.

Mezi dalšími pozoruhodnými kytaristy večera najdeme také jména Gyana Rileyho (syna a uměleckého partnera veleslavného minimalistického skladatele Terryho Rileyho), který v minulosti spolupracoval i s naší Ivou Bittovou, nebo jednu z nejsledovanějších osobností současné mladé kytarové generace Juliana Lage. A v rámci dvou projektů se představí také vynikající žena s kytarou, Mary Halvorsonová, která zahraje jak s vlastním Quartetem, tak v rámci kapely pianisty Krise Davise.

Výčet hudebníků, kteří ve čtvrtek seznámí české publikum se stavem současné newyorské avantgardy, by samozřejmě mohl být ještě mnohem delší. Program slibuje velké množství hudebních objevů, ale i potvrzení jedné jistoty: tahle scéna, a její leader John Zorn obzvlášť, rozhodně nepatří mezi ty, kteří by se nechali zapadat prachem.