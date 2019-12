Joyride nebo It Must Have Been Love. Největší hity švédské skupiny Roxette

Ve věku 61 let zemřela v pondělí zpěvačka Marie Fredrikssonová, která společně s Perem Gesslem tvořila kdysi populární švédské popové duo Roxette. Připomeňte si se serverem Lidovky.cz pět největších hitů této továrny na chytlavé melodie.

It Must Have Been Love

1987

Slavná píseň byla původně vánoční. Na první příčku americké hitparády ale dosáhla poté, co se ocitla na soundtracku romantické komedie Pretty Woman. Tato verze už byla bez vánočních narážek. V roce 1996 kapela na albu Baladas en Espaňol vydala ještě španělskou verzi.