Kdo je zpěvačka Sinéad O’Connorová? Líbeznému hlasu kráčely před konverzí k islámu v patách skandály

Diskografie Sinéad O’Connorové 1987: The Lion and the Cobra 1990: I Do Not Want What I Haven't Got 1992: Am I Not Your Girl? 1994: Universal Mother 2000: Faith and Courage 2002: Sean-Nós Nua 2005: Throw Down Your Arms 2007: Theology 2012: How About I Be Me (and You Be You)? 2014: I'm Not Bossy, I'm the Boss 2019: No Mud No Lotus (připravuje)