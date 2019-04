Komediální klasika z hor i chlapecké školy. Na co se v televizi podívat v pondělí?

PRAHA Na co se vyplatí dívat 22.dubna v televizi? Server Lidovky.cz nabízí několik tipů a poví Vám, proč se vyplatí je sledovat.

Tootsie (1982)

Prima, 9:50

Michael Dorsey (Dustin Hofmann) má jako herec problém sehnat roli. Je sice velmi schopný, ale také temperamentní a náladový. Jednoho dne ale dostane nápad, který se alespoň z počátku jeví jako spásný - převlékne se za ženu a zkusí si roli obstarat tak. Jako Dorothy Michaelsová slaví hned od začátku ohromný úspěch a Amerika ho miluje! Jenže to není jediná láska, protože sama Dorothy/Michael se zamiluje do herecké kolegyně a celá jeho pečlivě budovaná šaráda mu dost možný vybouchne přímo do obličeje...

Proč sledovat: Dustin Hofmann v jedné ze svých životních (určitě ale nejzábavnějších) rolí. Tootsie je inteligentní komedie, která je kromě výborných hereckých výkonů postavena i na scénáři s hlavou a patou.

Nebe a dudy (1941)

Nova, 12:15

Továrník Bartoš byl ztělesněním zlého a nepříjemného zaměstnavatele. O nějaké pokoře nemohla být ani řeč. Vše se změnilo ve chvíli, kdy na procházce spadl ze srázu. Zraněného Bartoše našel skalák Fábera, který ho odvedl do své chalupy a léčil. Fáberova rodina byla sice chudá penězi, ale byla také velmi bohatá na lásku. Když se Bartoš do firmy vrátil, tak byl jako vyměněný. Učiněné dobrodiní! Když se však dozví, že jeho vlastní synovec chce Fáberovu dceru za ženu, začne se na povrch drát Bartošova stará osobnost...

Proč sledovat: Jindřich Plachta a Jaroslav Marvan měli mezi sebou nepopiratelnou hereckou chemii. Jedna z výborných pamětnických komedií je i dnes skvěle přijímána diváky. Svědčí o tom i hodnocení 85 % na serveru ČSFD.

Na cestě po Kalymnosu (2016)

ČT2, 17:20

Snad nikdy nenastane nepříhodný moment na malý odskok do krásného Řecka. Právě na slunném Kalymnosu slaví Velikonoce svým vlastním a velmi netradičním způsobem. Velikonoční zvyky se zde neomezují jen na bohoslužby v závratném množství zdejších kostelíků, ale zahrnují i slavnostní přípravu velikonočního jehněte, ťukání červenými vajíčky, odpalování dynamitu a samozřejmě tradiční tanec na podporu neohrožených lovců mořských hub.

Proč sledovat: pochopitelně kvůli netradičnímu pohledu na Velikonoce. Řecko je navíc tak malebné, že dokumenty prostě sluší. Zkuste třeba načerpat inspiraci na léto.

Obecná škola (1991)

Prima, 20:15

Jmenuji se Igor Hnízdo! Kdo by snad neznal Obecnou školu? Úsměvné příhody desetiletého Edy Součka právem patří do pokladnice české filmové tvorby. Malý Edík začne srovnávat svého nového učitele Igora Hnízda, rázného bývalého partyzána, se svým otcem, amatérským kutilem a elektrikářem. Na otázku „co z toho vzejde?“ odpověděl touto filmovou klasikou režisér Jan Svěrák již v roce 1991.

Proč sledovat: Obecná škola je filmem, ve kterém sedí úplně vše, ať už herecké výkony, scénář nebo kamera. Kdo tento film ještě neviděl, dluží to sám sobě. Všichni ostatní se na něj jistě rádi podívají znovu.