Kučeravý chlapec s kytarou. Režisér Le Mans ’66 připravuje film o životě Boba Dylana

LOS ANGELES Americký režisér James Mangold připravuje snímek Going Electric o životě populárního folkového písničkáře Boba Dylana. Hudebníka by měla nejspíše ztvárnit stoupající hvězda, herec Timotheé Chalamet .

Příběh snímku by se měl točit především okolo mladého Boba Dylana. V té době nebyl ještě kovaným folkařem, ale vnitřně tíhl spíše k rokenrolu a všemu, co je s tímto stylem spojené. K tomu se také váží události z roku 1965 kdy začal vystupovat se standardní rockovou skupinou a elektrickou kytarou (odtud také těžko přeložitelný název filmu Going Electric). Někteří z jeho fanoušků mu tuto „zradu“ nikdy neodpustili a během několika živých vystoupení ho i vypískávali a volali na něj, že je Jidáš.

Hlavního hrdinu si zahraje americký herec Timotheé Chalamet. Ten i navzdory svému věku (24 let) stačil ztvárnit oceňované herecké party ve filmech Lady Bird (2017), Beautiful Boy (2018), Král (2019), Děštivý den v New Yorku (2019) ale hlavně v romantickém homosexuálním dramatu Dej mi své jméno (2018), za což byl nominován i na Oscara.

Poslední film Jamese Mangolda, loňský závodní biják Le Mans ´66 si vedl dobře u diváků i kritiky. Jeho Logan: Wolverine o stejnojmenném hrdinovi je podle mnohých vůbec nejlepší komiksový film všech dob. Mangold má i skvělé zkušenosti s biografiemi hudebníků - jeho Oscarem oceněný snímek Walk the Line (2005) s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli skládal poctu Johnnymu Cashovi.



Jedním z producentů filmu je i dlouholetý Dylanův manažer Jeff Rosen.



Zobrazit Dylanův příběh se velmi originálním způsobem pokusil už snímek Beze mě: Šest tváří Boba Dylana (I´m Not There) z roku 2007. Režisér a scenárista Todd Haynes (Daleko do nebe, Sametová extáze) v zajímavém filmovém experimentu zobrazil Dylana v šesti etapách jeho života, v šesti charakterových pozicích, přičemž ho v každé z nich hrál jiný herec a v jednom případě i herečka. Do písničkáře se tak převtělili Christian Bale, Richard Gere, Heath Ledger, Ben Whishaw, Marcus Carl Franklin a Cate Blanchettová.