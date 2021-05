Kulturní život v Česku let devadesátých. Ambiciózní projekt obsahuje celovečerní film, seriál i knihu

PRAHA Doba změn, doba osvobození. Kulturní život v Česku se během devadesátých let změnil k nepoznání. Přijížděly velké zahraniční kapely a z reproduktorů se začaly ozývat do té doby neznámé hudební styly. Jak moc to bylo převratné, ilustruje projekt Devadesátky.

Devadesátá léta minulého století byla v historii naší kultury a zejména hudby natolik mimořádnou a neopakovatelnou dobou, že si zaslouží důkladné zmapování. Z různých úhlů pohledu se tomuto fenoménu bude věnovat rozsáhlý projekt Devadesátky, který vzniká pod vedením filmového producenta Petra Kozy.

Do projektu spadá celovečerní film pod taktovkou Radima Špačka, šestidílný dokumentární seriál z dílny Jakuba Skalického a knižní historie od hudebního publicisty Radka Diestlera.

„Vracím se přes tehdejší hudbu ve vzpomínkách do doby, po které se mi stýská, ale nevím přesně, co bylo za tím vším. A to je pro mě vlastně klíč k otevření toho velkého příběhu a dlouhého vyprávění,” říká autor projektu Petr Koza.



“Dalo by se říci, že jde o celkem nedávnou historii, ale čas letí rychleji, než se nám zdá a od roku 1990 už je to více jak 30 let. Je to jeden z mnoha důvodu se důkladně do té doby ponořit a zachovat tu jedinečnost i pro budoucí generace,“ dodává.



Autor celého projektu zároveň prosí o pomoc pamětníky této magické doby. Jde jim hlavně o archivní materiály všeho druhu včetně koncertních vstupenek, fotografií, plakátů či audio a video nahrávek. Kontaktovat ho lze na adrese 90ky@kozafilm.com.