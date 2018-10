VIDEO: Květy antidepresiva neberou, když nefouká vítr, vezmou do rukou vesla

Rovnou tři alba chystá brněnská skupina Květy. První dvě "žánrová" pod hlavičkou YM vyjdou na přelomu listopadu a prosince. Autorem country desky Lorenzovi hoši je frontman Martin E. Kyšperský, do elektropopového alba Japonec se otiskl skladatelský rukopis Aleše Pilgra. Právě z něj nyní Květy vydávají první singl Antidepresiva, k němuž vznikl také videoklip, který uvádíme v premiéře.

Projekt YM je založený na principu, ve kterém se členové skupiny Květy vzájemně doprovázejí na sólových albech. Elektropopové album Aleše Pilgra s názvem Japonec je druhé v pořadí. Kromě základní trojice, která zde hraje na klávesové nástroje, na něm účinkují dva hosté, zpěvačka Štěpánka Todorová a bubeník Jakub Kočička. Pilotní singl se jmenuje Antidepresiva.

„Naštěstí jsem je brát nikdy nemusel. Text písně vznikl na základě historky mé kamarádky, která přijela domů na návštěvu a maminka ji na zlepšení nálady nabízela svoje antidepresiva. Tyto medikamenty umějí hodně pomáhat, ale problémy nevyřeší. Když vítr dlouhodobě nefouká do plachet, musíme nakonec sami vzít do rukou vesla, abychom někam dopluli,“ říká Pilgr.

Videoklip zrežírovala Janet Prokešová a téma zobecňuje. Vychází z předpokladu, že lidé dnes všechno balí do plastových obalů, nakonec i sami sebe. „Jsme tím sice chráněni, ale zároveň přestáváme být citliví vůči svému okolí. V takovém případě může být antidepresivum prakticky cokoliv, co nás před okolím uzavírá, workoholismus, kult těla, manipulace, zisk i sladké požitky,“ dodává Pilgr, který se společně s Antonínem Reňákem postaral o střih videoklipu.

Ukázky z country desky YM Lorenzovi hoši, kterou složil Martin E. Kyšperský, Květy představily už na jaře: Padá déšť a Náklaďák. Členové kapely zde odložili elektrickou kytaru, klávesy a bicí soupravu. Místo toho vzali akustickou kytaru, mandolínu, banjo, basu a foukací harmoniku.

Ke spolupráci přizvali vynikajícího kytaristu Petra Uviru ze skupiny Ladě, který zvuk obohatil o steel guitar a cigar box guitar. Všichni společně k tomuto hudebnímu stylu přistupují s respektem, ale i s notnou dávkou nadsázky a humoru. Na albu dále hostují Martina Trchová, Michal Němec (Jablkoň), Nikola Muchová (Mucha) a Tomáš Procházka alias Federsel (B4).

Květy naživo s projektem YM 6. 12. Brno – Kabinet múz 7. 12. Ostrava – Absintový klub Les 8. 12. Opava – Jazz Café Club Evžen 11.12. Olomouc – čajovna Kratochvíle 12.12. Praha – Café v lese 13.12. Plzeň – Music bar Anděl 14.12. Pardubice – Divadlo 29

Obě alba, nahraná pod producentským dohledem Ondřeje Ježka, vyjdou na přelomu listopadu a prosince u vydavatelství Polí5. Deska Lorenzovi hoši vyjde digitálně a na vinylu. Přílohou bude EP obsahující čtyři songy, které pro toto album sice vznikly, ale nakonec se do ryzí country polohy Květů nehodily. Album Japonec vyjde digitálně a na CD. Na rok 2019 pak vlastní autorské album v rámci projektu YM připravuje také zbývající, třetí člen Květů Ondřej Kyas.

Kapela Květy se na české hudební scéně vyskytuje už 18 let, za svou existenci natočila 12 alb, třikrát získala cenu Anděl a jednou cenu Vinyla. V případě YM jde ovšem o zcela nový koncept. Každý z tria se stal autorem jednoho programu, sám si jej na turné odzpívá a jeho spoluhráči jej doprovodí. Koncertní večer YM bude rozdělený na dvě kontrastní poloviny: country s akustickými nástroji vs. elektropop. V přídavcích zazní písně kapely Květy, v nichž se tyto dva odlišné zvukové přístupy spojí do jednoho.