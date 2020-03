‚Kvůli koronaviru musíme přerozdělit majetek!’ Internet má Britney Spearsovou za královnu komunistů

LOS ANGELES Internetoví uživatelé, kteří vyhledávají skandály, mají žně. Stačil k tomu jeden tweet známé skandalistky a zpěvačky Britney Spearsové. V něm volá po přerozdělování majetku.

„Během této doby izolace potřebujeme lidské spojení víc než kdy dřív. Zavolejte svým milovaným, napište virtuální milostné dopisy. Technologie jako virtuální komunikace, streamování a vysílání jsou součástí naší společnosti. Naučíme se líbat a držet si ruce skrze prostředí internetu. Budeme jeden druhého krmit, přerozdělovat majetek a stávkovat. Pochopíme naši důležitost i z míst, do nichž nás izolace uvrhla. Komunita se stěhuje mimo zdi. Stále můžeme být spolu,“ sdílela Britney Spearsová citát spisovatelky Mimi Zhuové na sociální síti Instagram a doplnila příspěvek emotikony rudých růží, které se běžně spojují s komunismem.

Chtěla prý jen podpořit své fanoušky v nelehkých časech koronavirové pandemie. To se jí ale vymstilo.

Následovala totiž hotová mela. Na internetu se hojně vyhledává hashtag #ComradeBritney (soudružka Britney). Pod ním se shlukují fanoušci i odpůrci zpěvačky, z nichž ti druzí nyní označují za nejznámější tvář světového komunismu.



Někteří šli ale ještě mnohem dál. Internetoví vtipálci se předhánějí v hledání socialistických významů a konotací v textech písní této popové divy. Například její hit Work, B***h (Pracuj, d*vko) z roku 2003 je opravdu snadným cílem. Marxova teorie pracovní hodnoty hovoří o tom, že hodnota libovolného statku je určená celkovým množstvím práce potřebné k jeho vyprodukování. Takže je zkrátka potřeba pořádně pracovat. Mimochodem - inspiraci Marxem u této písně údajně již dříve přiznala sama Britney.

V písni Circus z roku 2008 se například zase zpívá, že „na tomto světě existují dva typy lidí - ti, co baví, a ti, kteří jsou jimi baveni.“ Teorii dvou typů lidí - dělnictva a buržoazie - hlásal již výše zmíněný Karl Marx. Fantazie internetových vtipálků jsou zkrátka nevyčerpatelné a Britney je snadný cíl.





Zpěvačka Britney Spearsová se narodila 2. prosince 1981. Prorazila na konci devadesátých let úspěšnými alby a hity jako Baby One More Time nebo Oops...! I Did it Again. V roce 2008 si prošla hojně medializovaným nervovým zhroucením, při kterém si například oholila celou hlavu. Od té doby se vzpamatovala a stále tvoří. Její zatím poslední album Glory vyšlo v roce 2016.