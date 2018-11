Kytarista Marc Ribot, nejen pravá ruka Toma Waitse, veze do Prahy novinku

V pondělí 26. listopadu zahraje v pražském Paláci Akropolis jeden z nejzajímavějších světových kytaristů současnosti Marc Ribot. Všestranný hudebník přijede s triem Ceramic Dog, s nímž nedávno vydal nové album YRU Still Here?.

Nejslavnější je Marc Ribot jako „pravá ruka“ Toma Waitse, bez jeho zdivočelé kytary by Waitsova vrcholná alba nikdy nezněla tak skvěle. Odtud se Ribot vždycky vydával na dvě strany. K vysloveně alternativní hudbě, například spolupráci s Johnem Zornem.

A na straně druhé, protože dokonale ovládá kytarové řemeslo, jej zvou různí umělci coby ctitele kořenného hraní, ať to byl Robert Plant ve slavném projektu s Alison Krauss nebo třeba Diana Krall. Z úctyhodného seznamu dalších spoluprací jsou to například The Black Keys, Chuck Berry, Norah Jones nebo Elvis Costello.

Na svých webových stránkách nabízí hyperaktivní Ribot neuvěřitelných patnáct paralelních projektů všech žánrů. Ten momentálně nejaktuálnější je zároveň nejrockovější: trio Ceramic Dog. V něm jej doplňuje basista Shahzad Ismaily a bubeník Ches Smith.

Všichni včetně Ribota samotného ve studiu i na pódiu fungují jako multiinstrumentalisté, což rozšiřuje zvukové možnosti trojice daleko za hranice standardního soundu kytarového tria. Nové album YRU Still Here? navíc přináší velmi silný rozměr slovního sdělení. Právě potřeba reflektovat nešvary světa plného konfliktů totiž přivedla Ribota do studia.