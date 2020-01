Lee Child předává spisovatelskou štafetu. Svou nejslavnější postavu Jacka Reachera věnoval bratrovi

Brit Lee Child, jeden z nejznámějších současných autorů akčních thrillerů, překvapil prohlášením, že již nebude psát příběhy o Jacku Reacherovi. Postavu, která ho proslavila po celém světě, věnoval svému bratrovi Adrewovi Grantovi. Jiní spisovatelé se ale tomu, že by postava „přežila“ svého autora, brání.

Měl by spisovatel svou nejslavnější postavu definitivně ukončit, nebo by ji měl předat někomu jinému, aby mohl těžit z nových příběhů? Tuto debatu rozdmýchal britský spisovatel Lee Child (vlastním jménem Jim Grant), když překvapivě oznámil, že Jacka Reachera předává svému bratrovi Andrewovi Grantovi. „Je jako já o patnáct let mladší a plný nápadů,“ popsal svého bratra Child. „Těším se, až si přečtu, s čím přijde, protože je mi jasné, že to bude skvělé. Jestli já jsem Reacher, on je jím také. Možná ještě víc než já. Věřte mi, tohle bude vážně něco,“ dodal.

Norský spisovatel Jo Nesbo se například nechal slyšet, že jeho detektiv Harry Hole žádnému dalšímu spisovateli nikdy nepřipadne. „Nepřichází v úvahu. Říkám vám to teď a tady - jestli se někdo pokusí ho získat, tak mě klidně ocitujte,“ prohlásil.



Loni v červenci zemřel italský spisovatel Andrea Camilleri. I ten měl ale pro svého inspektora Montalbana naplánovaný konec. Před čtrnácti lety napsal příběh, který končí Montalbanovou smrtí a ukryl ho ve svém šuplíku. „Až se mi zají nebo až ucítím, že nebudu moct v jeho příbězích pokračovat, tak řeknu svému nakladateli, aby tu knihu z šuplíku vydal. Sherlocka Holmese se podařilo obnovit. Montalbana nikdo neobnoví. Ta poslední kniha bude jeho definitivní konec,“ prohlásil Camilleri v rozhovoru z roku 2012.

Jack Reacher všeuměl

Traduje se, že postavu Jacka Reachera si Child vymyslel poměrně vtipným způsobem. Ze svého prvního zaměstnání byl vyhozen za nadbytečnost. Manželka Jane mu údajně řekla, že kdyby nevěděl, co má v životě dělat, vždycky může díky své vysoké výšce pracovat jako asistent v supermarketu a sundavat zboží z vysokých polic, protože daleko dosáhne (anglicky reach). Child se ale nakonec rozhodl psát romány o kterých prohlásil, že jsou „nejčistší forma zábavy“. Z vtipné poznámky jeho manželky se ale zrodil Jack Reacher. Od roku 1997 Childovi vyšlo zatím 24 románů.

Ani Andrew Grant není na poli literatury neznámým autorem. Pohybuje se sice ve stínu svého bratra, ale jeho romány s David Trevellyanem si oblibu čtenářů našly. Dvě z knih této série (Odplata a Zemři dvakrát) vyšly česky u nakladatelství BB Art.