Legendární Woodstock si k výročí ‚nadělil‘ konec. Festival se dlouho potýkal s problémy

WOODSTOCK Woodstock, jeden z nejznámějších hudebních festivalů festivalů na světě, se ke svému 50. výročí konat nebude. Pořadatelé ho museli přesouvat a řešilo se i odpadávání vystupujících. Nakonec nešly do prodeje ani vstupenky.

Jen název Festival se nakonec nekonal ve Woodstocku, ale na farmě Bethel. Ta ležela od Woodstocku zhruba 70 kilometrů.

Psal se rok 1969. Hnutí hippies bylo na vrcholu. První ročník festivalu Woodstock, na který dorazilo podle odhadů více než 400 tisíc lidí, se stal jakýmsi manifestem tohoto hnutí. Drogy, alkohol a volná láska na každém roku. I seznam účinkujících byl skvostný - Santana, Janis Joplinová, The Who, Joe Cocker nebo Jimi Hendrix. Akce byla považována za jeden z milníků populární hudby. Festival se pak konal pravidelně každých deset let a jednou také v roce 1994.

Letošní ročník, který se měl konat mezi dny 16 až 18. srpna, měl oslavit padesáté výročí prvního ročníku. Pořadatelé ho ale několik týdnů před začátkem zrušili.

Podle Grega Pecka, ředitele festivalu, se spory mezi organizátory a finančními sponzory vlekly tak dlouho, že by nebylo možné organizaci festivalu časově stihnout. To potvrdil i Michael Lang, jeden z hlavních organizátorů, který se podílel i na prvním ročníku.

Zrušení festivalu ale není příliš překvapivé. Organizátoři se posledních půl roku potýkali s velkými problémy. Nejdříve pro festival hledali umístění, protože město Watkins Glen festival „vyhnalo“. O povolení tak organizátoři žádali na dvou lokacích u města Vernon nedaleko New Yorku. To jim ale místní úřady nakonec zamítly. Po dlouhých peripetiích se organizátorům podařilo sehnat místo u města Maryland ve státě Maryland.

Festival měla také sponzorovat japonská firma Dentsu Aegis Network a její dceřinou hudební společností Amplifi, která ale v květnu od akce upustila. To organizátorům vytvořilo díru v rozpočtu ve výši téměř 18 milionů dolarů. Co víc, žádný z domluvených umělců už nebyl vázán smlouvou, kterou podepsali s hudební společností Amplifi. Hudebníci jako Jay-Z nebo Miley Cyrusová oznámili, že na festivalu vystupovat nebudou.

Problém byl i se vstupenkami. Ty měly původně jít do prodeje v polovině dubna. Nakonec ale pořadatelé nedostali povolení na davové shromáždění, jakým koncerty a festivaly bezesporu jsou, které jim měly udělit místní úřady. I to přispělo k časovým prodlevám a ve finále tomu, že organizaci festivalu nebylo možné stihnout.

Chvílemi to vypadalo, že se organizátorům podaří celou situaci zvrátit a festival uspořádat. Nestalo se tak. Konec Woodstocku je neslavný. Po tomto debaklu není pravděpodobné, že by se festival za dalších deset let konal. Woodstock tak zůstane hlavně jako příjemná vzpomínka pamětníkům.