Loni nejvíce lákali francouzští impresionisté. Výstavu vidělo přes sto tisíc lidí

PRAHA Nejnavštěvovanější výstavou výtvarného umění v ČR loni byla výstava francouzských impresionistů, která se konala v Národní galerii. Zápůjčku z dánského muzea vidělo v Paláci Kinských za 91 dní 100 233 návštěvníků, průměrně na české poměry výjimečných 1101 lidí denně.

V roce 2018 se k tisícovce návštěvníků za den nepřiblížila žádná výstava v Česku. Padesátitisícovou hranici návštěvnosti loni atakovala výstava Alberto Giacometti, kterou vidělo 48 447 lidí, a překročila ji přehlídka díla Petra Síse, kterou do konce roku navštívilo 51 766 lidí. Údaje poskytl časopis Art a Antiques.

Co do denní návštěvnosti, byla v NGP loni úspěšná také výstava Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850-1950, kterou denně navštívilo průměrně 510 lidí a celkově 33 152 lidí. V denní návštěvnosti se prosadila i Slovanská epopej Alfonse Muchy, která v Obecním domě během posledních 20 dnů výstavy dobíhající z roku 2018 lákala v průměru 517 diváků denně.

Z údajů získaných od galerií a výstavních síní vyplývá, že návštěvnicky nejatraktivnějšími byly i loni výstavy moderního umění. Platilo to i mimo hlavní město - nová expozice Moravské galerie v Brně nazvaná Brno, předměstí Vídně věnovaná 19. století s přesahem k počátku století 20. krátce po svém zahájení průměrně lákala 355 lidí denně, celková návštěvnost za 32 dní v roce 2019 činila 11 348 lidí.

Divácky vyhledávané byly i výstavy z oblasti užitého umění a módy v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu. Výstavu o Haně Podolské vidělo 32 760 lidí a objevnou retrospektivu Šílený hedvábník - Zika a Lída Ascher: textil a móda vidělo 37 184 lidí. Přes tři stovky návštěvníků denně přilákala numismatika, tedy výstava 100 let česko-slovenské koruny v Císařské konírně Pražského hradu, kterou celkem vidělo 33 516 lidí. Oblíbený módní fotograf Helmut Newton do Muzea Kampa přilákal celkem 43 947 lidí a architektonická tvorba Evy Jiřičné do centra DOX 46 532 lidí.

Na poli současného umění patřily k nejnavštěvovanějším výstavy Galerie Rudolfinum, jež je díky sponzorským prostředkům přístupná zdarma. Výstavu Daniela Pitína vidělo celkem 24 898 lidí a přehlídku jednoho z nejsledovanějších umělců současnosti Arthura Jafy, který vloni na Benátském bienále obdržel prestižního Zlatého lva, 14 184 lidí.

Celoroční návštěvnost galerií byla loni většinou srovnatelná s rokem 2018. Přes meziroční pokles se stále vysoko nad ostatními drží Národní galerie s 663 492 návštěvníky, za níž se řadí hlavní budova Uměleckoprůmyslového muzea (160 000), Muzeum umění Olomouc (146 389), Moravská galerie v Brně (118 628), Galerie hlavního města Prahy (114 241) a Muzeum Kampa (101 470).