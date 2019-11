Madonna hříšnicí? Zpěvačka měla údajně ukrást píseň ze svého nového alba

LOS ANGELES Americký hudebník Casey Spooner obvinil Madonnu a jejího francouzského producenta Mirwaise Ahmadzaïe, že ukradli jeho píseň God Control (Boží kontrola). Ta se objevila na novém albu Madonny Madame X.

„Už toho mám dost. Nedostal jsem žádné uznání, žádné peníze. Ty si zatím tančíš na pódiích, zatímco já živořím na mizině v Berlíně. Okradený, ignorovaný a zapomenutý,“ napsal Spooner v příspěvku na sociální síti Instagram, který adresoval přímo Madonně.

Hudebník píše, že mu bylo nejdříve nabídnuto 10 tisíc dolarů, později pak dokonce 25 tisíc dolarů. Musel by se ale vzdát veškerých tantiém z prodeje písně. Podle svých slov navrhl, že by za píseň radši dostal 1 % ze zisků z Madonnina turné k albu Madame X. Připomeňme jen, že Madonnino poslední turné k albu Rebel Heart (2015) vydělalo celosvětově 169,8 milionů dolarů. Spoonerovo požadované 1 % by tak i v případě nového turné představovalo nepoměrně větší částku, než mu byla nabízena.

Svou nechotu přistoupit na finanční nabídky předem v Instagramovém příspěvku obhajuje takto: „V prodejích samotných písní už žádné peníze nejsou. Tečka. Ani v případě Madonny.“

Hudebník měl s francouzským producentem Mirwaisem Ahmadzaïem píseň God Control nahrát pro své vlastní album již v roce 2017. Album nakonec nevzniklo. Producent pak měl God Control bez Spoonerova vědomí přihrát Madonně. „Snaží se mě vystrašit. Není jednoduché bojovat s obry,“ uzavírá příspěvek Spooner. Na svém Instagramu zároveň zveřejnil svou verzi. Je nesporné, že z ní Madonnina píseň čerpá.