‚Mluvit pravdu neznamená nenávidět.‘ Fanoušci se pustili do Rowligové kvůli transfóbnímu komentáři

„Lidé, kteří mají menstruaci. Přísahala bych, že se jim nějak říká. Žany? Žumy? Žedy?“ okomentovala spisovatelka názorový článek na webu Devex.com.

Spisovatelce, která se často zastává různých sexuálních menšin, překvapivě vadila genderově neutrální věta, jež je navíc v samotném článku dále vysvětlena: „Přes 1,8 miliardy žen, transsexuálních mužů a nonbinárních jedinců po celém světě zažívá menstruace. Pandemie na tom nic nezměnila.“

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



