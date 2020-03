Musíte odložit premiéru nového Bonda, žádají fanoušci producenty v otevřeném dopisu

LONDÝN Lidé sdružení kolem dvou největších fanouškovských skupin Jamese Bonda chtějí odklad nového filmu. Argumentují hrozbou šíření koronaviru v kinosálech. Snímek Není čas zemřít má zatím českou premiéru naplánovanou na 8. dubna.

Je jen příhodné, že se nejlepší agent ve službách Jejího Veličenstva dočká světové premiéry svého nového filmu v prestižní Royal Albert Hall 31. března. Zbytek světa včetně České republiky se pak Bonda dočká na začátku dubna. Takový je alespoň distribuční plán.

Všechno se ale může ještě změnit. Provozovatelé dvou nejznámějších fanouškovských skupin agenta 007 (MI6 Confidental a James Bond Dossier) v otevřeném dopise žádají producenty a filmové studio, aby premiéru filmu Není čas zemřít odložili na léto.



„Není to vůbec jednoduché říct, ale premiéra filmu by měla být odložená,“ píší v otevřeném dopise. „Je to jen film. Zdraví fanoušků a jejich bezpečnost po celém světě je mnohem přednější. Na tento film jsme čekali čtyři roky. Dalších pár měsíců navíc určitě nesníží kvalitu filmu a finančně neuškodí bondovskému sbohem Daniela Craiga,“ píše se v dopise dál.



Čína, Korea a Japonsko už zrušily slavnostní premiéry filmu. Hong Kong ji přesunul až na 30. dubna.